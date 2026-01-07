- Дата публикации
Странные прямоугольники на дне Тихого океана всколыхнули Сеть — что это на самом деле
Прямые линии и четкие прямоугольники на дне Тихого океана возле Коста-Рики вызвали волну догадок в соцсетях. Находка выглядела загадочно, но имеет простое объяснение.
Пользователи Google Maps заметили на дне Тихого океана у берегов Коста-Рики большие прямоугольные контуры, напоминающие тоннели или укрытые под водой сооружения. Находка вызвала оживленное обсуждение — автор публикации в соцсети предположил, что геометрические формы могут быть рукотворными.
Но специалисты быстро объяснили происхождение этих «зданий». На самом деле заметные на картах прямоугольники — это артефакты, которые возникают во время сбора данных о глубине океана. Большая часть морского дна до сих пор не имеет высокоточного картографирования: лишь отдельные участки исследовались с помощью гидролокаторов, а не спутниковых снимков.
Из-за этого фрагменты, обследованные многолучевыми эхолотами, выглядят на карте иначе — они формируют ровные и четкие полосы, поскольку буксируемые гидролокаторы движутся по прямым траекториям. В этом случае данные, вероятно, были собраны в 2010 году научно-исследовательским судном Melville.
Ученые добавляют, что недавно база картирования океанического дна пополнилась еще на 5,4 млн км² — это площадь, примерно вдвое превышающая территорию Аргентины. Всего сейчас нанесено около 24,9% мирового морского дна.
Благодаря таким исследованиям открывается сложная топография подводного мира — от гор и долин до обширных равнин. Данные батиметрических карт являются ключевыми для изучения развития океана, течений, морской археологии и экосистем, в частности глубоководных коралловых рифов.
