Странные радиосигналы зафиксированы у мертвой галактики: ученые не могут объяснить природу явления

Ранее считалось, что такие радиовсплески возникают при взрывах сверхновых в молодых галактиках, богатых газом и пылью, необходимых для образования новых звезд.

Астрономы зафиксировали загадочные радиовсплески, выходящие из окрестностей галактики, давно считающейся мертвой. Это открытие бросает вызов предварительным представлениям о происхождении быстрых радиосплесков (FRB), которые обычно ассоциируются со взрывами молодых звезд.

Об этом пишет Live Science.

Согласно двум новым исследованиям, опубликованным 21 января в The Astrophysical Journal Letters, астрономы зафиксировали 22 таких сигнала в период с февраля по ноябрь 2024 года. Обнаружить их удалось с помощью Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME) – массива радиотелескопов в Британской Колумбии.

"Это наблюдение очень мертвой галактики говорит нам, что должен быть какой-то другой механизм возникновения FRB", — отметила астрофизик Тарас Эфтехари.

Ранее считалось, что такие радиовсплески возникают при взрывах сверхновых в молодых галактиках, богатых газом и пылью, необходимых для образования новых звезд. Однако новое открытие противоречит этой теории. Галактика, из которой поступают сигналы, имеет возраст 11 миллиардов лет и давно прекратила звездообразование.

Ученые не могут объяснить, что именно стало источником этих всплесков. Это может означать существование неизвестных астрономических процессов, способных порождать FRB даже в наименее вероятных условиях.