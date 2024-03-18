Страшно, но интересно: блогер рассказал, как проходит процедура промессии - экологического погребения

Проблема захоронений существовала всегда, и чем дольше существует человечество, тем острее она становится.

Культура захоронений не стоит на месте, она меняется так же, как меняется наш мир, и в ней также есть место новым технологиям. О том, что такое процедура промессии, рассказывает блогер Alekó Sokurashvili.

Процедуру промессии также называют экологическим захоронением.

Вначале ело человека замораживают при помощи жидкого азота при температуре -196 градусов, а затем расщепляют при помощи ультразвуковых вибраций.

Все, что осталось, помещают в вакуумную камеру для сушки. Там методом холодного испарения убирают всю воду и удаляют все лишнее: металлические импланты, кардиостимуляторы, зубные протезы. Далее все помещают в биоразлагаемую урну, сделанную из крахмала, картофеля и кукурузы и закапывают в землю. Все останки и ящик разлагаются уже через 6-12 месяцев, не нанося вреда окружающей среде.

Обычно в этом месте сажают мемориальное дерево, для которого прах становится органическим удобрением.

Читайте также: