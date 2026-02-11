Страшное послание из прошлого: расшифрованы 4-тысячелетние таблички с шокирующими пророчествами

Древняя табличка

Реклама

Группа археологов наконец расшифровала древнюю табличку возрастом около 4 тысяч лет, обнаруженную более века назад. Надпись на клинописных артефактах содержит тревожные пророчества, связанные с голодом, эпидемиями и вторжениями.

О результатах исследования рассказал доктор Эндрю Джордж, известный ассириолог, пишет издание Popular Mechanics.

Артефакты относятся к древней Вавилонии и выполнены клинописью — логосилябической системой письма, в которой символы обозначают целые слова или понятия. Исследователи перевели 73 предсказания с этих табличек, которые, по словам специалистов, служили способом прогнозирования будущих событий.

Реклама

Большинство пророчеств связано с лунными затмениями, которые в древности воспринимались как признаки приближающейся опасности. По словам Эндрю Джорджа, древние астрономы могли наблюдать затмения и предсказывать возможные бедствия на основе реальных событий, предшествовавших катастрофам.

«Эти предсказания дают нам представление о типичных угрозах для государства и отражают беспокойство, сопровождавшие правление и управление в древней Вавилонии», — пояснил Джордж.

Среди признаков опасности были голод, эпидемии, засуха и даже возможные убийства правителей. Если пророчество предсказывало смерть царя, проводили специальные ритуалы — экстипицию, то есть изучение внутренностей жертвуемых животных — чтобы определить, действительно ли существовала угроза для монарха.

Если опасность подтверждалась, советники царя выполняли специальные ритуалы, чтобы отвлечь зло. Эти практики свидетельствуют о серьезном отношении древних людей к пророчествам и мистическим предсказаниям.

Реклама

Хотя полные переводы табличек были завершены только сейчас, сами артефакты известны еще с 1890-х годов. Три из них приобрел Британский музей, а последнюю — в 1914 году. До 1970-х годов таблички находились среди более 150 тысяч других клинописных текстов, и только благодаря случайному открытию исследователя они привлекли внимание современных ученых.

Расшифровка включала тщательное прочтение, детальные рисунки строк и многочисленные повторы — классический метод ассириологических исследований. Тексты были написаны на акадском языке, что подтверждает их вавилонское происхождение.

По мнению Джорджа, чтение и анализ таких древних текстов помогает воссоздать быт, культуру и религиозные представления народов Месопотамии 2-4,5 тысячи лет назад. «За последние 150 лет мы прошли путь от почти полной неизвестности о Вавилоне и Ассирии до глубокого знания их цивилизации, истории, религии, литературы и социально-экономического устройства, воссозданных из клинописных текстов», — отметил исследователь.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователь Мэтью ЛаКруа заявил об обнаружении доказательств существования высокоразвитой цивилизации,которая процветала на Земле около 38 000 — 40 000 лет назад.