Строили города с канализацией тысячи лет назад: факты об исчезнувшей цивилизации, удивляющие ученых

Индская цивилизация. Фото: Mamoon Mengal CC BY-SA 1.0

Цивилизация Долины Инда имела канализацию, планирование городов и торговлю тысячи лет назад. Она развивалась одновременно с Египтом и Месопотамией, но до сих пор остается загадкой. Ее исчезновение ученые связывают с климатическими изменениями.

Об этом сообщило издание BBC.

Индская, или Хараппская, цивилизация, существовавшая более четырех тысяч лет назад, считается одной из самых развитых в древнем мире. Она сформировалась в бассейне реки Инд на территории современных Индии и Пакистана и достигла расцвета примерно между 2600 и 1900 годами до н.э.

По оценкам исследователей, эта цивилизация объединяла сотни городов и тысячи поселений. Крупнейшими из них были Хараппа и Мохенджо-Даро. Ее масштабы превышали Древний Египет и Месопотамию.

Одной из ключевых особенностей Индской цивилизации было продуманное градостроительство. Города возводили с прямыми улицами, из кирпича стандартного размера, колодцами и системами водоснабжения. Под улицами действовала разветвленная канализация — задолго до подобных решений в Римской империи. Это свидетельствует о высоком уровне организации и понимания гигиены.

Развитой была и торговля. Жители цивилизации поддерживали связи с Месопотамией, обмениваясь древесиной, металлами, драгоценностями и хлопчатобумажными тканями.

В отличие от других древних государств, Индская цивилизация не оставила явных свидетельств централизованной власти. Археологи не нашли дворцов или роскошных гробниц, характерных для правящих элит. Это дает основания предполагать, что управление могло быть более коллективным.

«И еще один факт, который интригует исследователей: в этой цивилизации почти нет следов войны. Мало оружия, мало изображений боевых сцен, низкий уровень травм среди найденных скелетов. Это не означает полное отсутствие конфликтов — но, похоже, насилие не было определяющей частью жизни», — говорится в статье.

Одной из самых больших загадок цивилизации остается ее письменность. Надписи, которые сохранились, очень короткие и до сих пор не расшифрованы. Несмотря на это, анализ показывает, что они имеют внутреннюю структуру и правила.

Основной причиной упадка этой цивилизации исследователи считают климатические изменения. Примерно в 1900 году до н.э. города начали постепенно терять свое значение, а их жители — покидать эти территории. Археологи объясняют эти процессы изменениями в муссонной системе.

Нарушение режима ветров повлияло на природный баланс: реки и осадки стали нестабильными, что усложнило ведение хозяйства и жизни в целом. В Мохенджо-Даро археологи нашли доказательства того, что жители пытались защититься от наводнений, что свидетельствует о росте климатических угроз.

Как отмечают ученые, эти события имеют актуальность и сегодня. Они показывают, что даже развитое и хорошо организованное общество может прийти в упадок, если не успевает адаптироваться к быстрым изменениям окружающей среды.

Напомним, ранее мы сообщали, что в загадочных «жертвенных ямах» найден железный топор, изготовленный из материала внеземного происхождения.