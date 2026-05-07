Строители случайно наткнулись на гигантский корабль XIV века: чем он удивил ученых

Найденный корабль. Фото: Эстонский морской музей

В центре Таллинна во время строительства офисного здания археологи наткнулись на уникальную находку — средневековый корабль XIV века, который более 660 лет пролежал под землей. Ученых особенно заинтересовало то, что конструкция судна частично не совпадает с известными характеристиками средневековых кораблей того времени.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Судно обнаружили 31 марта 2022 года на улице Лоотси, когда рабочие рыли котлован. Корабль находился на глубине около 1,5 метра. Его размеры достигают 24,5 метра в длину, девяти метров в ширину и примерно четырех метров в высоту. В Эстонском морском музее назвали эту находку одной из крупнейших средневековых кораблекрушений, найденных в Европе за последние 100 лет.

Для транспортировки корпус пришлось разделить на четыре части. Подготовка длилась несколько месяцев, а сама перевозка корабля заняла 13 часов. Позже анализ древесины показал, что судно могли построить в 1360-х годах — во времена активного господства Ганзейского союза в Балтийском и Северном морях.

Среди самых ценных артефактов, найденных внутри, — сухой компас, который, по данным ERR, является старейшим сохранившимся сухим компасом в Европе. Несмотря на столетия под водой, он до сих пор остается рабочим.

Найденный сухой компас. Фото: Эстонский морской музей

Кроме того, археологи нашли на борту инструменты, оружие, старую кожаную обувь и хорошо сохранившиеся останки двух корабельных крыс. Археолог Эстонского морского музея Приит Лятти предположил, что корабль затонул внезапно, а не был намеренно брошен.

В марте 2026 года в журнале Journal of Cultural Heritage опубликовали исследование о происхождении древесины, из которой построили корабль. Ученые проанализировали годовые кольца на досках корпуса и выяснили, что большинство дуба привезли с севера Польши — именно оттуда часто поставляли древесину для ганзейских судов. В то же время часть досок имела другое происхождение: их связывают с западной Литвой или окрестностями Таллинна. Поэтому исследователи предположили, что корабль могли строить в нескольких местах или достраивать уже в Таллинне перед первым рейсом.

Отдельное внимание исследователи обратили на конструкцию судна. Некоторые элементы корпуса и методы герметизации не соответствуют типичным признакам средневекового кога, из-за чего специалисты пока не могут окончательно определить тип корабля.

Сейчас корпус корабля очищают и контролируют уровень влажности древесины, чтобы предотвратить ее высыхание и появление плесени. К работе над реставрацией присоединились также финские специалисты. После завершения всех работ корабль планируют передать в постоянную экспозицию Эстонского морского музея.

Вблизи места находки под землей также остается еще одно судно, которое может быть даже старше. Археологи пока не спешат с раскопками, надеясь, что в будущем новые технологии позволят исследовать корабль без риска его повреждения.

