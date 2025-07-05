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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Строители в Перу были ошеломлены тысячелетней находкой: на что они наткнулись

Две древние мумии нашли археологи на строительстве в Перу — ребенок и молодая женщина были похоронены в позе более тысячи лет назад.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Археолог

Археолог / © Associated Press

В столице Перу — Лиме — прокладывавшие газопровод рабочие наткнулись на уникальную археологическую находку: под землей на глубине около полуметра были обнаружены две мумии, пролежавшие там примерно тысячу лет.

Об этом пишет BILD.

По информации археологов, найденные останки принадлежат к доинкской эпохе культуры Чанкай. погребальное полотно.

Петер Ван Дален, декан Колледжа археологов Перу, объясняет, что на перуанском побережье, в частности в районе Лимы, часто встречаются мумифицированные тела, которые могли быть либо естественно высушены в пустыне, либо подготовлены по культурным традициям. Обычно такие мумии хранили в сидячем положении с руками у лица.

/ © Bild

© Bild

Эти находки подтверждают важность региона как центра древних цивилизаций и открывают новые возможности для изучения культуры Чанкай, которая существовала примерно между 1000 и 1470 годами нашей эры.

Напомним, археологи, работающие в Виндоланде на севере Англии, обнаружили пару римских ботинок очень большого размера — длиной более 30 сантиметров, что соответствует европейскому 49-му размеру. Эта уникальная находка вызвала у исследователей интерес к изучению владельцев такой обуви и их происхождения.

Ботинки были найдены в оборонном рве крепости Магна-Рим, расположенной в графстве Нортумберленд.

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