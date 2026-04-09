Строительство дороги обернулось археологической сенсацией: в Польше нашли 100 тысяч артефактов

В Люблинском воеводстве, Польша, во время строительства скоростной автомагистрали S17 археологи обнаружили более 100 тысяч находок. Среди них — глиняная посуда, каменные и кремневые орудия, неолитические захоронения и даже кости мамонта.

Об этом сообщило издание Nauka w Polsce.

Исследования продолжаются в Замойском районе в рамках реализации масштабного инфраструктурного проекта. Речь идет о 115-километровом участке дороги от Пясок вблизи Люблина до польско-украинской границы. Работы проводят по поручению Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей Польши (GDDKiA) под наблюдением органов охраны памятников.

Как сообщил Польскому пресс-агентству археолог Веслав Коман, такие инвестиции позволяют исследовать значительно большие территории, чем во время стандартных раскопок. Если обычно археологи работают на площади около 100 квадратных метров, то здесь участки достигают от 0,5 до 3 гектаров. Это позволяет четко проследить структуру древних поселений — расположение жилых и хозяйственных построек, колодцев и могильников, в частности раннего бронзового века.

Первые превентивные исследования на трассе начались в ноябре 2024 года. С тех пор археологи зафиксировали многочисленные следы поселений в районах Лабуне, Бархачова, Тарнаватки, Белжеца, Князя и Любичи Крулевской. Всего найдено около 100 тысяч фрагментов керамики, каменных и кремневых орудий, а также другие материалы, позволяющие анализировать развитие региона в разные исторические периоды.

Находки охватывают несколько эпох. Среди них — остатки поселений XVIII-XIX веков, многочисленные средневековые кладбища с кремационными захоронениями, датированными рубежом VII-VIII веков, а также артефакты римского периода II-IV веков нашей эры. По словам исследователей, славяне, вероятно, появились на этих территориях в конце VII века.

К более древним открытиям относятся объекты неолита (2500-2000 годы до н. э.) и тшцинецкой культуры (1700-1500 годы до н. э.). В погребальных ямах археологи обнаружили глиняные чаши и амфоры, каменные топоры, наконечники копий и жернова для помола зерна. Исследователи предполагают, что эти вещи клали в могилы в качестве сопровождения для умерших.

Отдельно выделяется находка костей мамонта, которую сделали в прошлом году в Лабуне. Предварительно их датируют периодом от 100 тысяч до 12 тысяч лет до нашей эры — временем существования этих животных в плейстоцене.

«Также в прошлом году в городе Белжец археологи нашли полевые укрепления, в которых, среди прочего, находились консервы и тюбики зубной пасты, что, скорее всего, принадлежали солдатам Корпуса внутренней безопасности. Подразделения Корпуса внутренней безопасности участвовали в операции „Висла“ и в операциях против групп УПА в 1946 году»,

Раскопки продлятся до завершения строительства дороги. Сейчас еще нужно исследовать 22 участка, однако их количество может возрасти. Наибольшее количество новых находок ожидают в районе Старого Замостья и на участке будущей объездной дороги Замостья.

В GDDKiA отмечают, что археологические работы не влияют на темпы строительства. После завершения исследований все найденные артефакты проанализируют и передадут в музеи.

