Струнный инструмент, которому 2000 лет найден во Вьетнаме: из чего он изготовлен

Археологи обнаружили струнный инструмент в возрасте 2000 лет, сделанный из рога оленя, на юге Вьетнама. Этот необычный рог оленя может быть одним из старейших струнных инструментов, когда-либо обнаруженных в Юго-Восточной Азии.

Исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

2000-летний инструмент, напоминающий однострунную арфу и найденный на берегу реки Меконг, возможно, был одним из сложных музыкальных инструментов, на которых люди во Вьетнаме играют до сих пор.

Фределиза Кампос из Австралийского национального университета сказала: "Этот струнный инструмент, или хордофон, является одним из самых ранних образцов этого инструмента в Юго-Восточной Азии. Он восполняет пробел между ранними известными музыкальными инструментами региона — литофонами или каменными перкуссионными пластинами — и более современными инструментами ".

Рог, скорее всего, от индийского кабана или самбарского оленя.

Артефакт состоит из куска рога оленя длиной 35 сантиметров с отверстием на одном конце для штифта, который использовался для настройки струны в качестве клавиш на верхней части гитары. Хотя струна давно разрушилась, объект также имеет мост, который, возможно, использовался для поддержки струны.

Непонятно, как на этом инструменте играли и как он звучал, но исследователи считают, что методы были аналогичны используемым для современных вьетнамских музыкальных инструментов.

Напомним, археологи в Кении обнаружили одни из самых древних каменных орудий, которые когда-либо использовали древние люди. Их возраст насчитывает 2,9 миллиона лет.

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