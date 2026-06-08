Студенческий протест привел к археологической сенсации: что раскопали под школой (фото)

Найденная под школой в Риме вилла II века

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Во время школьного протеста в Риме студенты обнаружили под спортзалом роскошное поместье II века. Это случайное открытие позволило найти утраченную резиденцию древнеримского сенатора.

Об этом пишет Gizmodo.

Студенты-активисты во время протестного захвата школьных помещений неожиданно помогли обнаружить под спортивным залом остатки имения времен средней Римской империи.

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Руководство учебного заведения сообщило, что подземные остатки роскошной римской резиденции этого периода были случайно найдены в подвале спортивного зала государственного научного лицея имени К. Кавура в Риме.

Хотя любознательные ученики неоднократно натыкались на археологический памятник, преподаватели лицея обратились в Специальное управление археологического наследия Рима лишь около шести лет назад. После реставрации, на которую потратили 210 тыс. евро, часть древнеримской жизни середины II века нашей эры — бывшую престижную резиденцию неподалеку от знаменитого Колизея — наконец открыли для посетителей.

Преподавательница истории и латыни Клаудия Марино, которая первой обратила внимание властей на находку, рассказала, что сначала не отнеслась серьезно к слухам о похороненной римской вилле. Свое мнение она изменила после рассказов студентов-активистов, которые захватили здание во время протестов в 2021 году.

Найденная под школой в Риме вилла II века

«Когда все закончилось, группа студентов сказала мне: „Там действительно что-то есть под школой“, — рассказала Марино.

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Она решила отнестись к словам молодых протестующих внимательнее, учитывая историческое значение этой местности — бывшего центра Древнего Рима и престижного района, где жил Октавиан еще до строительства своего императорского дворца на Палатинском холме.

«Мы проводим для наших учеников выездные уроки на Палатинском холме, поэтому они знают, о чем говорят», — сказала Марино.

Вероятный владелец древней виллы в Риме

На прошлой неделе Марино вместе с археологом Филиппо Коарелли из Университета Перуджи сообщили общественности, кому, вероятно, принадлежал этот просторный римский особняк, украшенный мозаиками и фресками.

Существует предположение, что во II веке нашей эры владельцем дома был Фабий Галл — римский сенатор, который, предположительно, отвечал за часть системы водоснабжения Рима. Также сообщается, что в этой резиденции проживала малоизвестная представительница рода Умбриев — Умбрия Альбина, семейные корни которой, возможно, связаны с Самнием неподалеку Помпеев.

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Интересно, что еще в 1895 году археологи, работавшие на соседней улице Виа дельи Аннибальди, нашли римские водопроводные трубы с выгравированными именами жителей, о чем свидетельствуют материалы культурного проекта Cantieri Narranti при Специальном управлении археологического наследия Рима. Однако их отчет, составленный в конце XIX века, очевидно, остался без внимания, пока не были обнаружены значительные части имения.

Впереди еще много исследований виллы

Несмотря на то, что участники проекта Cantieri Narranti называют находку исключительно хорошо сохранившейся, археологи отмечают: для полного восстановления этой древней резиденции необходимы дальнейшие масштабные работы. Здание, расположенное вблизи Эсквилинского холма, может открыть новые подробности об исторически важном районе, где когда-то проживали известные деятели Рима, среди которых Цицерон и Помпей.

«Видимые помещения, ныне почти полностью засыпанные, до сих пор сохраняют фигуративную живопись и лепные декоративные элементы вплоть до сводов», — отметила команда Cantieri Narranti в своем сообщении.

«Впечатляющее состояние сохранности росписей в этих помещениях требует их полной очистки, чтобы открыть весь декоративный комплекс и позволить его детальное изучение», — сообщил городской проект охраны культурного наследия.

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Найденная под школой в Риме вилла II века

На сегодня исследователи уже нашли фрески с растительными мотивами и изображениями фигур, а также декоративные лепные элементы на потолках между арочными проходами. В одном из помещений была обнаружена мозаика из крупных плиток в «стиле, популярном среди римской элиты того времени».

Кроме того, участники Cantieri Narranti нашли граффити середины XX века — надписи 1940 — 1950-х годов, которые могли оставить студенты, местные жители или туристы, исследовавшие подземелье. Независимо от их происхождения, эти следы подтверждают, что древнее сооружение неоднократно открывали и забывали задолго до того, как им всерьез заинтересовались археологи.

В Cantieri Narranti отметили, что сейчас основными задачами остаются «защита памятника и обеспечение доступа к нему», реализовывать которые планируют «в сотрудничестве с преподавателями и учениками лицея Кавур».

К слову, в британском Колчестере археологи нашли уникальное захоронение римской аристократки III — V веков в свинцовом гробу. Внутри 20-30-летней женщины обнаружили драгоценности, редкие флаконы и следы ладана, который завозили из Африки или Азии. Тело, вероятно, было покрыто гипсом, что является свидетельством особого статуса и редкой традицией того времени.

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