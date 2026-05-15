Супер-Эль-Ниньо, который убил 50 млн человек, может вернуться уже в этом году — чем это грозит миру
Потепление вод в Тихом океане может спровоцировать супер-Эль-Ниньо уже в этом году. Исследователи предупреждают о рисках для продовольственной и водной безопасности в мире.
Климатологи предупреждают о высокой вероятности формирования мощного Эль-Ниньо уже в этом году. Из-за стремительного потепления вод в центральной и восточной частях Тихого океана специалисты все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с супер-Эль-Ниньо 1877-1878 годов, которое считают одной из самых масштабных экологических катастроф в истории человечества.
Об этом сообщило издание The Washington Post.
Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, которое возникает каждые несколько лет и сопровождается повышением температуры поверхностных вод в восточно-центральной тропической части Тихого океана. По прогнозам, в этом году температура океана в отдельных районах может превысить средние показатели примерно на 3 градуса Цельсия. Это может привести к экстремальным погодным явлениям в разных регионах мира.
Особое беспокойство вызывают исторические параллели с событиями конца XIX века. Самый сильный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений длился с 1877 по 1878 год и совпал с масштабными климатическими изменениями в Индийском и Атлантическом океанах.
Засуха начала распространяться еще в 1875 году, а впоследствии ситуация только ухудшалась. Из-за длительных засух и неурожаев в ряде стран начался голод. По оценкам исследователей, в результате этой катастрофы погибли более 50 миллионов человек в Индии, Китае, Бразилии и других регионах мира. На тот момент это составляло около 3-4% населения планеты. Если бы подобная трагедия произошла сегодня, речь шла бы как минимум о 250 миллионах человек.
Исследователи называли события тех лет «возможно, худшей экологической катастрофой, которая когда-либо постигла человечество».
В то же время современные ученые отмечают: голод в XIX веке был не только следствием засухи. Дипти Сингх, доцент Университета штата Вашингтон, которая исследовала супер-Эль-Ниньо 1870-х годов, объяснила, что значительную роль сыграли социальные и политические факторы. По ее словам, колониальная политика того времени разрушила местные системы поддержки населения, которые помогали общинам переживать сложные климатические периоды.
Сингх отмечает, что многолетние засухи, подобные тем, что наблюдались в 1870-х годах, могут повториться и сейчас. Однако сейчас ситуацию осложняет глобальное потепление.
«Наша атмосфера и океаны значительно теплее, чем были в 1870-х годах, а это означает, что связанные с ними экстремальные явления могут быть еще более экстремальными», — пояснила исследовательница.
Несмотря на риски, современный мир имеет существенно больше возможностей для прогнозирования подобных климатических процессов. В XIX веке человечество фактически не имело инструментов, которые позволяли бы заранее понять, что приближается столь масштабное Эль-Ниньо.
Ситуация изменилась после супер-Эль-Ниньо 1982-1983 годов, которое привело к значительным экономическим потерям и стало переломным моментом в развитии климатических исследований. Климатолог Кевин Тренберт, который участвовал в международных программах по мониторингу Тихого океана, назвал одним из главных достижений создание системы наблюдения за климатическими изменениями в реальном времени.
В середине 1990-х годов в Тихом океане установили около 70 специальных буев, которые измеряли температуру воды и воздуха, силу ветра, влажность, атмосферное давление и соленость океана. Впоследствии сеть значительно расширилась. Сейчас в мире работают более 4 тысяч приборов, которые постоянно передают данные о состоянии океана и атмосферы. Это позволяет ежедневно отслеживать развитие Эль-Ниньо и улучшать точность прогнозов.
Первые успешные сезонные прогнозы этого явления были сделаны еще в 1980-х годах. К середине 1990-х системы прогнозирования уже активно использовали Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Именно эти системы заранее предупредили о мощном Эль-Ниньо 1997 года, которое впоследствии стало еще сильнее события 1982-1983 годов. Тогда глобальные экономические потери оценивались в сумму от 32 до 96 миллиардов долларов.
Сегодня климатические модели работают ежедневно, еженедельно и ежемесячно, используя данные спутников, океанических станций и высокопроизводительных компьютерных систем. Хотя прогнозы остаются несовершенными, они позволяют значительно раньше готовиться к возможным последствиям.
Впрочем, ученые предостерегают: даже при современном уровне развития технологий мощный супер-Эль-Ниньо может серьезно повлиять на продовольственную, водную и экономическую безопасность многих регионов мира.
По словам Дипти Сингх, повышенный риск засухи и экстремальных погодных условий может спровоцировать проблемы во взаимосвязанных социально-экономических системах в разных странах.
«Повышенный риск засухи, связанный с этим супер-Эль-Ниньо, будет угрожать продовольственной, водной и экономической безопасности во многих регионах, что может распространиться на взаимосвязанные социально-экономические системы во всем мире», — отметила ученая.
Напомним, мировые метеорологические центры прогнозируют рекордное супер-Эль-Ниньо в 2026-2027 годах. По оценкам синоптиков, событие может стать самым мощным за последние полтора века.