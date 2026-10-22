Супер-Эль-Ниньо шокирует прогнозом: ученые предупредили о погодном хаосе уже в этом году

Супер-Эль-Ниньо / © Daily Mail

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Супер-Эль-Ниньо может стать чрезвычайно мощным уже в конце 2026 года. По новым данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), температура поверхности воды в тропической части Тихого океана в ноябре 2026-январе 2027 года может оказаться на 3,8°C выше среднего показателя. Это чревато усилением экстремальных погодных явлений в разных частях света.

Об этом говорится в материале dailymail.

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«Это буквально выходит за пределы графиков наблюдений, которыми мы пользовались за последние четыре десятилетия», — заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

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По ее словам, пик Эль-Ниньо ожидается в конце 2026 года, однако его влияние будет ощущаться еще длительное время.

Согласно последнему глобальному сезонному климатическому прогнозу ВМО, чрезвычайно сильное Эль-Ниньо может нарушить привычные температурные и осадочные режимы во многих регионах планеты. В одних странах это чревато сильной засухой, в других — ливнями и наводнениями. Кроме того, на значительных территориях мира может усилиться жара.

Для сравнения, ВМО определяет наступление Эль-Ниньо, когда температура поверхности океана в центральной и восточной частях тропического Тихого океана превышает среднюю на 0,5°C.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это теплая фаза природного климатического цикла, который называют Эль-Ниньо — Южное колебание (ENSO). Он чередуется между теплой и холодной фазами с нерегулярными интервалами от двух до семи лет.

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Во время теплой фазы пассатные ветры, обычно перемещающие теплые воды от побережья Южной Америки в направлении Австралии, ослабевают или даже изменяют направление. Поэтому холодная вода из глубин океана поднимается к поверхности менее интенсивно, а в экваториальной и тропической частях Тихого океана накапливается больше теплой воды.

Эти изменения влияют на циркуляцию воздуха и климата в разных частях света. Чрезвычайно сильное Эль-Ниньо способно вызвать длительные засухи в одних регионах и чрезмерные осадки в других.

Климатический цикл ENSO имеет три фазы.

Эль-Ниньо — потепление поверхности центральной и восточной частей тропического Тихого океана. Осадков над Индонезией обычно становится меньше, в то время как в тропической части Тихого океана их количество увеличивается. Пассатные ветры ослабевают или могут изменять направление.

Ла-Нинья — противоположная фаза, во время которой поверхность океана в центральной и восточной частях тропического Тихого океана охлаждается. В Индонезии обычно увеличивается количество осадков, а в центральной части тропического Тихого океана уменьшается. Пассаты усиливаются.

Нейтральная фаза — период, когда нет выраженных признаков ни Эль-Ниньо, ни Ла-Ниньи, а температура поверхности тропического Тихого океана в целом близка к средней.

Какую погоду прогнозируют в разных странах

По прогнозу ВМО на период с ноября 2026 года по январь 2027-го, влияние Эль-Ниньо будет отличаться в зависимости от региона.

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В Европе ожидается температура воздуха выше средней, а количество осадков может быть несколько больше обычного.

В Африке прогнозируют более теплую погоду. В районе Африканского Рога ожидается увеличение количества осадков, в то время как в части южной Африки может оказаться сухее.

В Азии на значительной территории температура предположительно будет превышать средние показатели. Больше осадков прогнозируется на территории от Аравийского полуострова до Центральной и Восточной Азии.

В Северной Америке на большей части континента ожидается теплее нормы погода.

В Южной Америке на севере прогнозируют более сухие условия, в то время как на отдельных территориях юго-востока континента может увеличиться осадков.

В Австралии температура также, вероятно, будет выше средней, а количество осадков может несколько возрасти.

В ВМО предупреждают, что экстремальные погодные явления наблюдаются уже сейчас, а по мере усиления Эль-Ниньо их количество может увеличиваться. При этом последствия разных явлений способны усиливать друг друга.

В ВМО призывают готовиться к погодным аномалиям

Несмотря на тревожные прогнозы, во Всемирной метеорологической организации отмечают: во многих регионах еще есть время подготовиться к возможным климатическим угрозам.

«Мощное Эль-Ниньо не обязательно должно привести к гуманитарной катастрофе», — отметила Селесте Сауло.

По ее словам, современные научные исследования, прогнозы и системы раннего предупреждения помогают спасать жизнь людей и защищать их средства к существованию.

«Теперь нам нужны решительные действия, особенно для защиты наиболее уязвимых общин», — подчеркнула глава ВМО.

В организации призывают правительства и местные общины использовать прогнозы для подготовки к экстремальным погодным явлениям, чтобы уменьшить риски для населения и экономики.

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