Супер-Эль-Ниньо стремительно усиливается: прогнозируют климатические катастрофы по всему миру

Супер-Эль-Ниньо усиливается / © Pexels

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В тропической части Тихого океана официально началась стремительно усиливающаяся фаза Супер-Эль-Ниньо. Ученые предупреждают, что последствия этого явления могут оказаться катастрофическими для многих регионов планеты.

Больше об этом пишет Daily Mail.

Фаза Супер-Эль-Ниньо официально началась: чем это грозит

По последнему прогнозу Всемирной метеорологической организации, условия Эль-Ниньо будут развиваться в «мощное» событие уже в период с июля по сентябрь этого года.

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Метеорологические модели фиксируют стабильный и значительный прогрев поверхности океана в ключевых центральных и восточных районах Тихого океана. Эксперты прогнозируют, что в критических зонах, которые запускают этот цикл, температура воды превысит средние показатели более чем на 2 °C.

Ожидается, что в северном полушарии Эль-Ниньо будет продолжать укрепляться в течение осени. При этом другие акватории, в частности экваториальный бассейн Атлантического океана, также будут оставаться значительно теплее нормы. Этот цикл потепления способен усилить климатические изменения и привести к экстремальным погодным условиям во всем мире.

«Это увеличит вероятность засухи и сильных осадков, а также риск зноя на суше и морских волн жары во многих регионах мира», — говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло.

Эль-Ниньо является естественным погодным циклом и одним из главных факторов межгодовой изменчивости погоды. Каждые 2–7 лет система сменяет охлаждающую фазу Ла-Нинья на нагревательную Эль-Ниньо. Во время Эль-Ниньо теплая вода скапливается в тропической зоне Тихого океана. Это может повышать среднюю глобальную температуру и нарушать обычные погодные режимы.

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В прошлом месяце ученые подтвердили, что поверхность Тихого океана прогрелась выше порога, необходимого для официального старта Эль-Ниньо. Сейчас возможность превышения нормы температуры воды в экваториальной части составляет более 80%.

Обычно Эль-Ниньо достигает пика между ноябрем и февралем, а наибольшее влияние на глобальную температуру происходит в следующем году после старта явления. Почти всегда это явление приводит к аномальным температурам и экстремальной погоде.

Параллельно с этим Европа уже страдает от рекордной жары, в частности, во Франции известно о 1300 жертвах. Хотя текущие тепловые волны не связаны с Эль-Ниньо, эксперты предостерегают, что с его интенсификацией этим летом экстремальных температур следует ожидать «почти повсюду».

Вероятно, в ближайшие месяцы страны мира будет ждать сильная жара. Такие же риски для лета 2027 года.

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Что такое Эль-Ниньо и почему это явление опасно для планеты

Напомним, Всемирная метеорологическая организация (WMO) и Центр климатических прогнозов NOAA прогнозируют с вероятностью более 80% возвращения Эль-Ниньо летом 2026 года.

Это естественное явление, вызванное аномальным потеплением поверхностных вод Тихого океана, способно радикально изменить погоду на планете: спровоцировать засухи и пожары в Австралии и Индонезии, наводнения в Южной Америке, а также нарушить муссонные дожди в Азии.

Исследования показывают, что из-за глобального потепления интенсивность колебаний системы ENSO будет расти, что приводит к более резким переходам между засухой и чрезмерными осадками. Для Украины это может означать более частые волны зноя, гроз и града, однако катастрофической или постоянной засухи метеорологи не прогнозируют.

Мощный Эль-Ниньо создает серьезные угрозы для мировой продовольственной и экономической безопасности, поскольку аномальная погода в ключевых аграрных регионах может вызвать дефицит и скачок цен на кофе, какао и фрукты.

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Кроме сухопутных экосистем, разрушительный удар испытывает и океан: перегрев воды угнетает поднятие питательных веществ из глубин, вызывая дефицит питания у фитопланктона, который является основой морских пищевых цепей, и массово повреждает коралловые рифы.

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