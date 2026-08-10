Супер-Эль-Ниньо усиливается: какие погодные аномалии ждут мир уже скоро

Супер-Эль-Ниньо усиливается / © Unsplash

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Мировой океан прогрелся до очередного температурного максимума. По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus, средняя температура поверхности моря в июле достигла 20,96 °C, превысив предыдущий показатель 2023 года. По данным ученых, это тревожный сигнал, который свидетельствует о стремительном усилении супер-Эль-Ниньо.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Мировой океан прогрелся до нового максимума: супер-Эль-Ниньо усиливается

Главным драйвером такого скачка стало аномальное потепление в тропической части Тихого океана — регионе, где и зарождается этот климатический феномен. По оценкам C3S, Эль-Ниньо уже провоцирует экстремальный нагрев океанических вод, и в ближайшие месяцы эти процессы будут только набирать обороты.

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Для Европы такие характеристики означают морские волны тепла. В то же время на суше Западная Европа пережила самые жаркие июнь и июль за всю историю наблюдений: средняя температура достигла 21,62 °C, что на 2,79 °C выше месячной нормы. Континент фактически оказался в эпицентре четвертой волны жары подряд.

Что такое Эль-Ниньо и чего ждать дальше

Южная осцилляция Эль-Ниньо — это естественный климатический цикл с чередованием теплой (Эль-Ниньо) и холодной (Ла-Нинья) фаз, сменяющих друг друга раз в 2–7 лет. Во время теплой фазы пассаты, обычно отгоняют прогретые воды от берегов Южной Америки до Австралии, слабеют или меняют направление.

Это блокирует подъем холодных глубинных вод и влечет за собой накопление горячей воды на поверхности Тихого океана. Впоследствии это тепло расходится по планете и поднимает среднемировую температуру. Из-за повышения среднемировой температуры возникают масштабные погодные аномалии.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что с августа по октябрь Эль-Ниньо будет расти и станет «сильным» событием. По данным ВМО, температура поверхности моря в ключевых регионах может превысить сезонную норму на 2,9 °C, что делает нынешний процесс супер-Эль-Ниньо потенциально наиболее интенсивным за всю историю наблюдений.

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Глобальное перераспределение температур будет иметь последствия для всего мира. Наиболее ощутимые пиковые эффекты обычно проявляются в начале следующего года.

В период с августа по октябрь существенно изменится карта осадков. В то время как Африканский Рог, запад Северной Америки и отдельные районы Центральной Азии столкнутся с угрозой масштабных наводнений из-за обильных ливней, Северная Европа, большая часть Австралии, Индийский субконтинент и юг Центральной Америки будут страдать от засухи.

«Июль 2026 стал третьим подряд месяцем аномальной жары в Западной Европе, в результате чего совокупный температурный показатель за июнь и июль достиг нового рекордного уровня для этого региона. Устойчивые системы высокого давления удерживали тепло над Западной Европой, а экстремальные температуры тоже усилили масштабную засуху», — объясняет руководитель стратегического направления по климату в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Саманта Бёрджесс.

Анализ C3S подтверждает стремительное падение уровня влажности почвы в Европе, особенно во Франции, Испании, Германии и Великобритании.

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Сочетание аномальной жары и отсутствия осадков привело к всплеску лесных пожаров, от которых сильнее всего пострадали Франция, Испания и Греция. Во Франции Европейская система информации о лесных пожарах на 30 июля зафиксировала 91 024 гектара выжженной земли. Это превышает предыдущий годовой рекорд и в 6,2 раза выше среднего показателя за последние 20 лет.

В Жиронде огонь уничтожил более 42 тысяч гектаров земли, что стало одной из крупнейших катастроф такого типа со времен Второй мировой войны.

Масштабная климатическая аномалия больше всего ударит по женщинам

Напомним, международная благотворительная организация CARE International предупредила о катастрофических последствиях климатического феномена Эль-Ниньо для женщин в странах Восточной и Южной Африки.

Экстремальные погодные условия — от мощных ливней до масштабных засух — в сочетании с резким сокращением иностранной помощи привели к глубокому кризису в сферах здравоохранения и продовольственной безопасности. Из-за катаклизма девушки теряют возможность учиться, а беременные женщины остаются без должного питания и вынуждены рожать в экстремальных условиях.

Ситуацию значительно усложняет сокращение международного финансирования программ в регионе с 250 до 140 миллионов долларов. В частности, в Эфиопии благотворительный бюджет сократился со 130 до 15 миллионов долларов, а в Сомали с начала года закрылось около 50 медицинских центров. Как следствие, фиксируется стремительный рост количества истощенных и обезвоженных беременных женщин, которые преодолевают огромные расстояния пешком в поисках медицинской помощи.

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