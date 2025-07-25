Супербактерии могут убить миллионы людей до 2050 года и разгромить экономики

Бактерии / © Pixabay

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По результатам новых моделей, до 2050 года супербактерии могут стать причиной миллионов новых смертей во всем мире, а экономические потери достигнут почти 2 трлн долл. ежегодно.

Об этом пишет The Guardian.

Экономические потери из-за супербактерий

Аналитический центр Center for Global Developmen провел профинансированное правительством Великобритании исследование, которое указывает на то, что при отсутствии скоординированных действий рост антимикробной резистентности (АМР) может привести к потере 1,7 трлн долл. мирового ВВП ежегодно в течение следующих 25 лет.

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Аналитики подчеркивают, что больше всего от влияния АМР пострадают экономики США, Британии и ЕС. В этом контексте прозвучала критика резкого сокращения международной помощи, что может иметь пагубные последствия.

В частности, британское правительство на днях объявило о прекращении финансирования Фонда Флеминга, который борется с АМР в странах с низкими и средними доходами. Подобные шаги предприняли и другие: администрация президента США Дональда Трампа сократила 9 млрд долл. из внешней американской помощи. Несколько европейских стран также урезали зарубежные расходы.

«Когда мы проводили исследования экономического влияния антимикробной резистентности, предполагалось, что уровень резистентности будет продолжать историческую тенденцию. Однако внезапные сокращения официальной помощи на развитие со стороны США — примерно на 80%; Великобритании — от 0,5% до 0,3% валового национального дохода; и существенные сокращения во Франции, Германии и других странах могут способствовать росту резистентности согласно самому пессимистическому сценарию», — рассказал главный автор исследования, политический аналитик Центра Энтони МакДоннелл.

Миллионы смертей в мире

По его словам, даже те страны, которые успешно сдерживают уровень АМР, не могут позволить себе самоуспокоение. Если программы борьбы с АМР не будут защищены от сокращений помощи, уровень резистентности в мире может вырасти до уровня наиболее пострадавших стран.

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«Это приведет к миллионам дополнительных смертей в мире, включая страны G7. Инвестирование в лечение бактериальных инфекций сейчас спасет жизни и принесет миллиарды экономической выгоды в долгосрочной перспективе», — акцентировал автор исследования.

Исследователи проанализировали данные по экономическому и медицинскому влиянию антибиотикорезистентности в 122 странах. В худшем из возможных сценариев к середине века Китай ежегодно будет нести потери в размере около 722 млрд долл., США — 295,7 млрд долл., ЕС — 187 млрд долл., Япония — 65,7 млрд долл., Великобритания — 58,6 млрд долл.

До 2050 года количество смертей от АМР возрастет на 60%

Согласно прогнозам Института показателей и оценки здоровья (IHME), до 2050 года количество смертей, вызванных АМР, возрастет на 60%. Ежегодно от супербактерий могут умирать 1,34 млн человек в США и 184 тыс. в Британии. Количество тяжелобольных также существенно увеличится.

Супербактерии вызывают увеличение госпитализаций, более длительное пребывание в больницах, потребность в более дорогих лекарствах второй линии, а также более сложное и затратное лечение. Инфекции, устойчивые к антибиотикам, обычно вдвое дороже в лечении, чем обычные бактериальные заболевания.

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По прогнозам, ежегодные глобальные расходы на лечение резистентных инфекций могут вырасти до 176 млрд долл. В Британии они увеличатся от 900 млн долл. до 3,7 млрд долл., а в США — от 15,5 млрд долл. до почти 57 млрд долл.

Также ожидается уменьшение численности рабочей силы: в Британии — на 0,8%, в ЕС — на 0,6%, в США — на 0,4%.

Как это изменить?

В то же время, если страны будут активнее инвестировать в борьбу с супербактериями — например, расширяя доступ к новым антибиотикам и эффективному лечению, — это может принести США 156,2 млрд долл. дополнительного ежегодного роста экономики, а Британии — 12 млрд долл. до 2050 года.

«Сегодня угроза АМР растет, и без немедленных действий со стороны всех участников рынка лекарства, которые мы имеем сейчас, могут прекратить действовать. Обычная инфекция может стать смертельной», — предупредил профессор Института IHME доктор Мохсен Нагхави, комментируя исследование.

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По его мнению, для преодоления этой угрозы необходимо, чтобы правительства США, Великобритании и Европы осуществили политические изменения, поддержали разработку новых препаратов и распространяли понимание того, что антибиотики не лечат вирусные заболевания.

К слову, ранее ученые выяснили, что бактерии, которые взаимодействуют с микропластиком в окружающей среде, приобретают большую устойчивость к антибиотикам, представляя угрозу для человеческого здоровья. Пластиковое загрязнение создает идеальные условия для возникновения и распространения супербактерий, которые провоцируют трудноизлечимые инфекции.