Супермодели погоды до сих пор ошибаются: почему сильнейшие бури сложно предсказать

Гроза (иллюстративный фото) / © ТСН

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Современные метеорологические модели стали более точными, чем когда-либо прежде, однако они до сих пор испытывают трудности с прогнозированием экстремальных бурь, сильных ливней и наводнений.

Об этом говорится в материале Earth.com.

Команда исследователей протестировала шесть ведущих моделей прогнозирования погоды на примере рекордного сезона наводнений в Восточной Азии в 2020 году. Тогда регион столкнулся с длительными и мощными дождями: в Китае были затоплены десять провинций, в Японии за три дня выпало около 39 дюймов осадков, а в Южной Корее сезон дождей длился 54 дня вместо привычных 32.

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Несмотря на высокую детализацию, все протестированные модели не смогли полностью правильно воспроизвести поведение сильнейших штормов.

Самые разрушительные бури обычно не являются единичными грозами. Они формируются в большие кластеры – мезомасштабные конвективные системы. Именно такие системы часто связаны с сильнейшими наводнениями, разрушительными ветрами и рекордными ливнями.

Более старые глобальные модели имели гораздо более грубую сетку и могли показывать большие штормы только как нечеткие зоны осадков. Из-за этого они часто переоценивали слабые дожди и пропускали интенсивные ливни.

Новое поколение моделей километрового масштаба работает гораздо подробнее. Они разделяют поверхность Земли более чем на 50 млн ячеек, что позволяет различать атмосферные процессы с гораздо большей точностью.

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Исследовательскую группу возглавил аспирант Китайской академии метеорологических наук Сяотун Хуан. Команда сравнила результаты шести современных моделей со спутниковыми наблюдениями реальных штормов: где выпадали осадки, как долго шли системы и насколько большие территории они охватывали.

В общем, результаты были частично обнадеживающими. Модели довольно хорошо показывали, где будет дождь, как будут двигаться штормы и сколько времени они будут существовать.

"Эти модели в основном правильно отражают общую картину", - отметил Хуан.

Они также смогли воспроизвести суточный ритм бурь — то есть регулярный цикл их формирования и угасания. Большинство моделей показало и характерный для региона сценарий: образование штормов у Тибетского плато и их дальнейшее движение на восток через Китай.

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Однако в ходе детального анализа исследователи обнаружили четыре общих слабых места. Все модели создавали слишком много грозовых скоплений, преимущественно слабых и кратковременных. В реальности бури продолжались дольше и оставались более организованными.

Также смоделированные штормы охватывали меньшие площади, чем настоящие. Поэтому дождь в моделях концентрировался на слишком малых участках, а в центре этих зон количество осадков было больше, чем фиксировали спутники.

Несмотря на общие ошибки, у каждой модели были свои преимущества. Европейская модель лучше всего показала географию сильнейших осадков. Японская точнее воспроизвела размеры штормовых систем. Американская модель лучше передала разницу между осадками над сушей и открытым океаном.

В то же время, ни одна из моделей не стала безоговорочным победителем. Каждая хорошо справилась только с частью задачи, но у всех была похожая главная проблема — неточное воспроизведение структуры мощнейших бурь.

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Ученые считают, что это свидетельствует не о недостатке одной конкретной модели, а о более глубокой проблеме в самом подходе к моделированию экстремальных штормов.

Напомним, под многокилометровым слоем льда в Восточной Антарктиде ученые обнаружили масштабную геологическую структуру, которая до сих пор оставалась скрытой. Она охватывает десятки подледниковых бассейнов и, по предположениям исследователей, может быть связана с процессами, происходившими еще до распада суперконтинента Гондвана.

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