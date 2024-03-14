Суперракета Starship Илона Маска впервые совершила успешный полет: видео

Сверхтяжелый космический корабль поднялся в небо и вышел на орбиту после того, как два предыдущих полета закончились взрывами.

Компания Илона Маска SpaceX осуществила первый успешный запуск сверхтяжелой ракеты Starship, предназначенной для отправки астронавтов на Луну и даже на Марс.

Как сообщает Sky News, в четверг, 14 марта, суперракета Илона Маска успешно поднялась в небо и вышла на орбиту после того, как два предыдущих полета закончились взрывами почти сразу после старта.

Двухступенчатый космический корабль, выше Статуи Свободы (120 метров высотой), стартовал с площадки компании Starbase вблизи Бока-Чика на побережье Мексиканского залива в Техасе.

Спустя почти три минуты он выполнил ключевой маневр отсоединения нижней ступени (ускорителя Super Heavy) на высоте 72 км, отправив верхний космический корабль высотой 165 футов (50 м) в космос.

После отсоединения двигатели Super Heavy не заработали повторно, как планировалось, что привело к потере ускорителя.

Starship разработан таким образом, чтобы его можно было полностью использовать многократно, и SpaceX планирует приземлиться и повторно запустить свои супертяжелые ускорители, как это делается с ракетами Falcon 9. В будущем на стартовой башне Starship будут ловить ракету-носитель Super Heavy, когда она будет возвращаться для посадки.

Starship продолжал полет после отделения, после чего должен был упасть в Индийский океан спустя примерно 65 минут после запуска, но SpaceX потеряла контакт с кораблем во время входа в атмосферу.

Однако это все еще самый успешный испытательный полет космического корабля.

Первый раз, когда гигантская ракета была запущена в апреле 2023 года, она взорвалась менее чем через 4 минуты во время запланированного 90-минутного полета.

Следующий запуск в ноябре продолжался около восьми минут перед взрывом.

Илон Маск утверждает, что ракета должна совершить сотни полетов без экипажа, прежде чем нести первых людей.

Прошлые тестовые полеты были разработаны, чтобы показать, что две ступени космического корабля могут разделиться после запуска. Сегодняшний полет преследовал цель попытаться открыть дверцу для полезного груза и повторно запустить двигатель в космосе.

Напомним, что недавно японская частная компания "Спейс Ван" не смогла вывести в космос правительственный спутник. Ракета "Кайрос" взорвалась в считанные секунды после запуска.

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