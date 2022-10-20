Супертелескоп NASA помог астрономам более тщательно разглядеть "Столпы творения": фото и видео

Космический телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал рождение новых звезд в одном из самых красивых скоплений межзвездного газа и пыли в туманности Орел.

Американское аэрокосмическое агентство NASA поделилось новыми детальными снимками, сделанными космическим телескопом Джеймсом Уэббом в инфракрасном свете. Супертелескоп зафиксировал одно из самых красивых скоплений межзвездного газа и пыли — так называемые "Столпы творения" в туманности Орел, на расстоянии 6500-7000 световых лет от Земли.

Фото были опубликованы в среду, 19 октября, на сайте NASA.

Предыдущие изображения этого космического объекта были сделаны телескопом Хаббл в 1995 и 2014 годах. На тогдашних снимках скопления походили на массивные горы. Однако в ближнем инфракрасном свете они кажутся полупрозрачными.

Фото: NASA

"Эти столбы состоят из холодного межзвездного газа и пыли", – комментируют в NASA.

Ярко-красные точки на изображении — это недавно сформировавшиеся звезды, а красные волнистые пятна на концах некоторых "столпов", похожие на извержение лавы, — это выбросы звезд, которые формируются из газа и пыли.

Фото: NASA

Новые изображения помогут астрономам определить гораздо более точное количество вновь образовавшихся звезд, а также количество газа и пыли в скоплении. Со временем они станут более четко понимать, как звезды формируются и вырываются из этих пылевых облаков на протяжении миллионов лет.

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