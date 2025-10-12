"Существо с другой планеты": на пляж в Калифорнии выбросило гигантскую рыбу-солнце (фото)

Берег океана

На пляж в Северной Калифорнии вынесло гигантскую двухметровую рыбу, которая озадачила не только отдыхающих, но и ученых всего мира. Оказалось, что это редкий вид гудвинкерской рыбы-солнца (Mola tecta), который обычно обитает в Южном полушарии и был официально открыт для науки только в 2017 году.

Об этом пишет IDR.

Удивительное существо обнаружил местный житель Стефан Кисбай во время прогулки по берегу. Сначала он подумал, что это мертвый морской лев, но необычная, почти плоская форма тела заставила его подойти поближе.

Рыба-солнце / © Фото из открытых источников

«Это было что-то невероятное и фантастическое, словно с другой планеты», — описал свою находку мужчина.

Новость быстро распространилась, и вокруг рыбы собралась толпа. Некоторые люди пытались вернуть ее в океан, однако, к сожалению, вскоре существо погибло.

Идентификация не заняла много времени. Доктор Марианна Нюгор, которая первой описала этот вид в 2017 году, подтвердила по фотографиям, что это именно гудвинкерская рыба-солнце. Это одна из самых тяжелых костных рыб в мире, вес которой может превышать 2 тонны.

Рыба-солнце / © Фото из открытых источников

Главная загадка состоит в том, что этот вид считался эндемиком умеренных вод Южного полушария и раньше почти не фиксировался в Северном. Ее появление в Калифорнии подвергает сомнению все предыдущие представления о ее ареале и миграции. Доктор Нюгор предполагает, что рыбы могут преодолевать теплые экваториальные воды, погружаясь на большую глубину, где вода холоднее.

Событие вызвало большой интерес научного сообщества. К исследованию присоединилась Морская лаборатория Бодега, ученые которой, вероятно, примут образцы тканей для генетического анализа. Интересно, что неподалеку была замечена еще одна похожая рыба, что может свидетельствовать о временном присутствии вида в этом регионе.

В то же время представители парка призвали общественность не приближаться к выброшенным на берег морским животным и не пытаться самостоятельно им помочь, а немедленно сообщать соответствующие службы. Каждая такая находка является ценным источником информации для ученых, пытающихся разгадать тайны одного из самых загадочных существ океана.

Напомним, уникальная ледяная рыба, обитающая в Антарктиде, имеет прозрачную кровь. По словам ученых, эти существа — единственные известные позвоночные, у которых во взрослом возрасте в крови совсем нет гемоглобина. Поэтому они имеют очень интересную окраску.