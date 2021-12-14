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Существо с полупрозрачной головой: американские ученые запечатлели редкую рыбу (видео)

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Существо с полупрозрачной головой: американские ученые запечатлели редкую рыбу (видео)

Фото: MBARI

Эта рыба известна как макропенная (Macropinna microstoma).

На глубине в сотни метров под поверхностью залива Монтерей в Калифорнии ученые сняли на видео странную рыбу с полупрозрачной головой и зелеными шаровидными глазами, выглядывающими сквозь ее лоб.

Соответствующее видео было сделано и опубликовано учеными из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей-Бей (MBARI).

Отмечается, что эта рыба известна как макропинна или рыба-бочка (Macropinna microstoma) и встречается очень редко. Исследователи из MBARI только девять раз замечали этот вид, несмотря на то, что они более 5 600 раз отправляли свои дистанционно управляемые транспортные средства (ROV) на глубину, где живут эти рыбы.

"Сначала макропинна казалась очень маленькой в голубом море, но я сразу понял, на что я смотрю. Ее нельзя было спутать ни с чем другим", — сказал старший аквариумист Монтерей-Бэй Томас Ноулз.

Исследователи также сообщили, что глаза рыбы, которую им удалось запечатлеть, светились ярко-зеленым, и их можно было легко увидеть через прозрачный, наполненный жидкостью щит, покрывающий голову рыбы. Эти глаза очень чувствительны к свету и могут быть устремлены прямо вверх, к верхней части головы рыбы или прямо вперед. Две капсулы черного цвета перед глазами рыбы содержат органы, которые она использует для обоняния, добавили в MBARI.

Ученые сейчас знают очень мало об этих существах и не могут точно сказать, сколько их живет на глубинах.

Известные факты о рыбе:

  • максимальный размер: 15 сантиметров (6 дюймов);
  • глубина: 600-800 метров (2000-2600 футов);
  • где водится (ареал): от Берингова моря до Японии и Нижней Калифорнии.

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