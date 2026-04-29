Существо с ударом в 800 вольт: ученые объяснили, как работает его опасная суперспособность

Электрический угорь — одно из самых удивительных существ в природе, ведь способен генерировать разряд напряжением до 800 вольт. Это в несколько раз больше напряжения в обычной бытовой розетке. Такой импульс может мгновенно оглушить добычу или отпугнуть хищника. Ученые объяснили, как эта рыба не наносит вреда самой себе во время такого мощного удара током.

Об этом сообщило издание Forbes.

Как объясняют биологи, электрические угри рода Electrophorus не нарушают законов биологии, а лишь используют привычные для всех живых организмов механизмы на максимум. В основе их способности лежит тот же принцип, по которому работает нервная система человека: движение ионов через клеточные мембраны.

В клетках живых организмов существует разница электрических потенциалов между внутренней и внешней сторонами клеточной мембраны. Это происходит из-за неравномерного распределения ионов натрия и калия. Когда специальные каналы в мембране открываются, возникает короткий электрический сигнал. У человека он помогает передавать нервные импульсы или сокращать мышцы, а у электрического угря этот механизм превратился в настоящее «оружие».

Вместо обычных мышечных клеток эта рыба имеет электроциты — специализированные сплющенные клетки, которые уже не сокращаются, но способны генерировать электрический потенциал. Каждый электроцит вырабатывает всего около 0,1 вольта, но тысячи таких клеток соединены последовательно, как батарейки, что позволяет накапливать огромное напряжение.

В исследовании, опубликованном в 2020 году в Journal of Theoretical Biology, ученые смоделировали эту систему и пришли к выводу, что электрический угорь фактически создает «биологическую батарею».

«При таком выравнивании их индивидуальные напряжения объединяются, создавая гораздо больший общий потенциал. Одновременно несколько стеков располагаются параллельно, что позволяет системе также увеличить выходной ток», — говорится в статье.

Когда рыба атакует или защищается, ее нервная система почти одновременно активирует тысячи электроцитов. В этот момент ионные каналы открываются синхронно, а накопленная энергия высвобождается в виде короткого, но мощного импульса длительностью всего несколько миллисекунд.

Эта энергия не возникает ниоткуда, животное накапливает ее за счет метаболических процессов: фактически оно превращает пищу в химическую энергию, а затем — в электрическую.

Несмотря на высоковольтные разряды, электрический угорь имеет естественную защиту от самопоражения. Как отмечают авторы обзора 2026 года в журнале Trends in Ecology & Evolution, электрические органы этой рыбы расположены преимущественно в хвостовой части тела. То есть они физически удалены от жизненно важных органов — сердца, мозга и других чувствительных тканей.

Кроме того, ткани угря имеют повышенное внутреннее сопротивление. А электрический ток преимущественно проходит по пути наименьшего сопротивления. В случае этой рыбы таким путем становится вода вокруг нее. Поэтому большая часть разряда проходит через внешнюю среду и поражает добычу или хищника, а не тело самого угря.

Еще один важный механизм — направление разряда. Эта рыба не выпускает электричество хаотично во все стороны. Благодаря особому расположению электроцитов и строению тела она создает направленное электрическое поле, которое «выталкивает» ток вдоль оси тела наружу.

Ученые также предполагают, что угорь может частично контролировать внутреннее сопротивление и геометрию разряда, уменьшая ток, который проходит через его собственные уязвимые ткани. Это важно, ведь вред от электричества зависит не только от напряжения, но и от силы тока и времени его действия.

Кроме атаки и защиты, электричество служит угрям еще и инструментом навигации. Поскольку они живут в мутной воде с плохой видимостью, зрение там не слишком эффективно. По данным исследования Nature Communications за 2025 год, слабые электрические поля помогают им «сканировать» окружающее пространство даже в темноте.

