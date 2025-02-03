Существование внеземной жизни: в NASA исследовали образец астероида Бенну и ошеломили результатами

Команда NASA обнаружила также большое количество аммиака и формальдегида, которые при определенных условиях реагируют друг с другом, образуя сложные молекулы, такие как аминокислоты.

Исследование образца астероида Бенну выявило аминокислоты, используемые на Земле для создания белков, а следовательно живых существ. Также есть доказательства наличия там воды.

Об этом говорится в The Verge со ссылкой на пресс-релиз NASA.

Ученые из NASA и других учреждений, которые анализировали образец вернувшегося на Землю астероида Бенну в сентябре 2024 года, обнаружили молекулы, включая аминокислоты, которые являются важными ингредиентами жизни, которым мы его знаем. Итак, согласно информации NASA, образец содержит "доказательства существования древней среды, хорошо пригодной для начала химии жизни".

Результаты исследования не подтверждают существование внеземной жизни, но доказывают факт существования условий, необходимых для возникновения жизни.

"Эти условия были широко распространены в ранней Солнечной системе", – говорится в источнике.

Ученые также подтверждают теории о том, что аминокислоты, необходимые для существования жизни на Земле, возникли в другом месте, что увеличивает шансы на то, что жизнь могла образоваться на других планетах и спутниках.

Исследование, опубликованное в Nature Astronomy учеными NASA, показало, что образец астероида Бенну содержит 14 из 20 аминокислот, которые используются для образования белков в живых организмах на Земле, в том числе пять нуклеобазов, необходимых для создания ДНК и РНК.

Исследователи также представили доказательства того, что эти условия могли иметь место. Ученые из Смитсоновского Национального музея естественной истории в Вашингтоне и Музея естественной истории в Лондоне обнаружили следы 11 минералов, включая кальцит, галит и сильвин, что свидетельствует о наличии соленой воды на большем астероиде в возрасте 4,5 млрд лет, откуда происходит Бенна, что могло помочь ингредиентам жизни взаимодействовать и объединяться.

Напомним, ранее говорилось, что ученые обнаружили еще одну потенциально пригодную для жизни планету.

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