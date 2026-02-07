Существует "что-то после жизни": атеист рассказал, что увидел после клинической смерти

Клиническая смерть / © Pixabay

Атеист, переживший клиническую смерть, рассказал о том, что он увидел после того, как, казалось бы, жизнь закончилась, и отметил на существование «чего-то после смерти».

Об этом пишет издание UNILAD.

Как сообщается, о своем опыте атеист поделился на платформе Reddit, где обсуждалась тема клинических смертей и пережитых «посмертных» состояний. Обсуждение на Reddit началось с вопроса пользователя: «Интересуюсь, были ли атеисты или бывшие атеисты, которые пережили клиническую смерть, и что они видели?» Ответ появился быстро и оказался впечатляющим.

Мужчина, который себя идентифицирует как атеиста, описал свой опыт так: «Клинические смерти индивидуальны, у каждого они разные. Лично я не беспокоился о небытии после жизни — это меня не пугало».

Однако во время собственного переживания он удивился наличию «чего-то после смерти» и долгое время не мог объяснить этот феномен в рамках собственного мировоззрения. «Теперь я не принадлежу ни к одной институциональной религии, но я понимаю, что что-то существует после смерти», — отметил атеист.

Он подробно описал увиденное: «Во время клинической смерти я чувствовал любовь и свет. Передо мной наблюдали три сущности, две мужские и одна женская. Разницу между ними я не мог четко различить, но чувствовал их присутствие».

Опыт такого рода не ограничивается только Reddit. Известные личности, например американский актер Джереми Реннер, также переживали подобные состояния. В 2023 году он получил тяжелые травмы в результате аварии снегоочистительной машины, из-за чего, по его словам, «временно умер».

В своих мемуарах Реннер описал: «Я видел всю свою жизнь одновременно. В смерти времени не существовало, и в то же время оно было вечным». Позже актер объяснил, что это ощущение напоминает состояние абсолютного покоя, когда человек отсоединяется от физического тела.

Ощущение, по его словам, похоже на осознание собственной сути: «Ты видишь не тело, а атомы, ДНК, дух. Это мощнейший прилив адреналина, одновременно соединенный с глубоким внутренним спокойствием».

