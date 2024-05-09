Существует скрытая Вселенная: ученые знают, как это узнать

Физики считают, что существует еще много элементарных частиц, которые скрыты от нас. С помощью нового проекта ЦЕРН под названием "Поиск скрытых частиц" ученые планируют обнаружить скрытые элементы Вселенной с помощью пучка протонов, металлического блока и чрезвычайно чувствительных датчиков.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Физики до сих пор не могут обнаружить частицы темной материи и ее непосредственно. Также непонятно, почему нейтрино имеют массу. А также непонятно, почему во Вселенной антиматерии меньше обычной материи. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно поглубже погрузиться в мир физики элементарных частиц, и именно здесь на помощь приходит проект "Поиск скрытых частиц", целью которого является поиск скрытых секретов физики элементарных частиц.

Реализация проекта должна начаться в 2027 году, а первые результаты должны быть получены в 2030 году. Физики будут искать слабо взаимодействующие частицы: темные фотоны, аксионы, тяжелые нейтральные лептоны и многие другие, которые прячутся от ученых, но должны существовать гипотетически.

В ходе эксперимента физики будут запускать пучки протонов почти со скоростью света, сталкивать их, затем изучать результаты. Пучки протонов будут запускаться на ускорители частиц.

Как только пучок протонов достигнет фиксированной цели, то есть так называемого большого металлического блока, в результате столкновения возникнет множество частиц, в частности мезоны, а также фотоны.

Напомним, группа ученых открыла с помощью Большого адронного коллайдера новую частицу материи – экзотический тетракварк.

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