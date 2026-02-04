Существуют ли инопланетяне: ученые совершили новое открытие

Инопланетяне / © pixabay.com

Ученые обнаружили ранее неизвестные факты относительно того, где и как часто во Вселенной возникает разумная жизнь. Они изучили взаимосвязь меж плотностью черной энергии и действием формирования звезд.

Об этом пишет T4.

«Инопланетяне» уже среди нас?

Еще в 1960-х годах американский астроном Фрэнк Дрейк предложил известное уравнение, которое должно было оценить количество технологических цивилизаций в галактике Млечный Путь, опираясь на темпы образования звезд, наличие планет и вероятность возникновения жизни. Но с тех пор представления о строении космоса существенно изменились.

Современное исследование международной группы ученых из Швейцарии и Великобритании предлагает взглянуть на проблему шире — с учетом темной энергии, фундаментальной силы, о существовании которой еще Дрейка не знали. Именно она, как считают авторы работы, может играть ключевую роль в том, где и как часто во Вселенной возникает разумная жизнь.

Научная работа, опубликованная в ноябре 2024 г. в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, исследует взаимосвязь между плотностью темной энергии и процессом формирования звезд. Команду возглавлял исследователь из Университета Дарема Даниэле Сорине. В основе их подхода лежит простое предположение: без звезд не может существовать жизнь, а скорость образования звезд зависит от того, как быстро расширяется Вселенная.

При чрезмерном количестве темной энергии пространство расширялось бы настолько стремительно, что гравитация не смогла бы собрать материю в галактике и звездных системах. Такая Вселенная была бы почти пустой и непригодной для жизни. Используя новую теоретическую модель, ученые смоделировали разные сценарии развития гипотетических вселенных с разной плотностью темной энергии — фактически мнимая мультивселенная.

Результаты оказались неожиданными. Согласно расчетам, наша Вселенная не самая благоприятная для зарождения жизни. Наибольшее количество звезд образовывалось бы в мире, где темной энергии примерно в десять раз меньше, чем в нашем. В таком случае около 27% обычной материи превращалось бы в звезды, тогда как в нашей Вселенной этот показатель составляет около 23%.

Это означает, что условия, в которых появилось человечество, достаточно, но далеко не идеальны. Чтобы объяснить этот парадокс, исследователи обращаются к антропному принципу — идее, согласно которой мы наблюдаем именно такую Вселенную, потому что только при таких параметрах могли появиться наблюдатели.

Подобные рассуждения еще в конце XX века излагал нобелевский лауреат Стивен Вайнберг. Он предполагал, что плотность темной энергии в нашей Вселенной находится почти на критическом рубеже: любое ее увеличение сделало бы возникновение звезд невозможным. Новая работа развивает эту идею, анализируя множество возможных вселенных с разными физическими параметрами.

По оценкам ученых, около 99,5% всех потенциальных вселенных имели бы значительно более высокую плотность темной энергии, чем наша, и были бы гораздо менее пригодны для жизни. Впрочем, их количество в рамках мультивселенной может быть настолько велико, что в общем-то они способны содержать огромное количество разумных существ.

Таким образом, если рассматривать реальность не как одну-единственную Вселенную, а как совокупность многих миров, то разумная жизнь может быть гораздо более распространенным явлением, чем предполагали классические астрономические модели. В то же время авторы отмечают: это теоретическое исследование не является доказательством существования пришельцев рядом с нами и не имеет отношения к поиску НЛО.

Речь идет скорее о попытке объяснить, почему наша Вселенная обладает именно такими свойствами. Темная энергия в этой концепции выступает не просто загадочной силой, а одним из ключевых факторов, определяющих жизнеспособность космоса. Если модель мультивселенной правильна, человечество — лишь одна из многих возможных форм ума, появившихся там, где физические условия позволили материи объединиться в звездах, планетах и, наконец, у тех, кто способен задавать вопросы о своем происхождении.

Ранее мы писали о новых данных относительно Юпитера, обнаруженных учеными. Так, новое исследование изменило представление о самой большой планете Солнечной системы. Ученые установили, что его внутренняя структура и физические параметры отличаются от ранее принятых моделей, а более точные данные о размерах и форме газового гиганта подвергают сомнению предварительные представления о его строении и развитии.

Кроме того, астрономы выяснили, что атмосфера Юпитера имеет более глубокие облачные слои и другой состав, чем считалось ранее. Это заставляет пересмотреть традиционные модели аммиачных кристаллов и влияет на понимание процессов формирования газовых планет в целом.