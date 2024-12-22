Сутки на Земле становятся длиннее: ученые исследовали влияние планеты на этот процесс

Оказалось, что движение раскаленного вещества в ядре способно изменять продолжительность суток на 3-4 миллисекунды в тысячелетней перспективе, а в масштабах десятилетий — на 2-3 миллисекунды.

Сутки на Земле традиционно считаются фиксированными и продолжаются 24 часа, но на самом деле ее продолжительность меняется в течение десятков, сотен и даже тысяч лет. Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха с использованием современных технологий, в частности, нейросетей, выяснили, какие факторы влияют на эти изменения.

Их исследование охватило период с 720 года до нашей эры до 2020 года и выявило несколько ключевых причин, изменяющих скорость вращения планеты, сообщают Geophysical Research Letters.

Ранее считалось, что климатические изменения играют основную роль в изменении продолжительности суток, но новые данные свидетельствуют о том, что их влияние значительно меньше, чем предполагалось. Больше всего на длину суток влияют процессы в ядре Земли. Оказалось, что движение раскаленного вещества в ядре способно изменять продолжительность суток на 3-4 миллисекунды в тысячелетней перспективе, а в масштабах десятилетий — на 2-3 миллисекунды.

Гравитационное влияние Луны или приливное трение замедляет вращение Земли и продлевает сутки примерно на 2,4 миллисекунды за столетие. В то же время восстановление Земли после ледникового периода ускоряет вращение планеты и сокращает сутки на 0,8 миллисекунды за столетие. В совокупности эти процессы приводят к увеличению продолжительности суток на 1,72 миллисекунды за столетие.

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Климатические изменения, как установили ученые, влияют на длину суток всего на 0,4 миллисекунды, что не является значимым по сравнению с другими факторами. Таким образом, длина суток будет расти из-за влияния Луны, но этот процесс не будет линейным из-за хаотичности процессов в ядре планеты.