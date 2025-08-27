Креветки / © www.credits

В последнее время в соцсетях распространяются сообщения от людей, которые с удивлением обнаружили: креветки и другие морепродукты, хранившиеся в морозильной камере, начали светиться в темноте. В США даже поступали обращения в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, где обеспокоенные покупатели жаловались на странное явление.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Часть людей заметила свечение после того, как в холодильнике перегорела лампочка, другие — во время кормления домашних животных или приготовления ужина. Некоторые настолько испугались, что даже обращались на местные телеканалы, чтобы показать загадочный эффект в прямом эфире. Впрочем, стоит отметить: как только морепродукты размораживаются, свечение исчезает.

Анализ образцов показал, что причиной являются бактерии Photobacterium phosphoreum и Vibrio logei, которые естественно обитают в морской среде. Первая из них хорошо известна своей биолюминесценцией. Такие микроорганизмы могут выживать даже при низких температурах и сохранять активность в морозильных камерах. В природе они нередко встречаются у глубоководных животных и кальмаров.

Зафиксировано немного случаев, когда употребление морепродуктов, которые светятся, вызывало проблемы со здоровьем, но некоторые люди жаловались на головную боль и желудочные спазмы. Поэтому исследователи советуют избегать потребления таких продуктов. Ученые отмечают: свечение не имеет отношения к радиации, хотя в прошлом уже случались панические сообщения из-за партии креветок, которые могли подвергнуться воздействию цезия во время транспортировки. Тогда риски для потребителей оценили как низкие, но продукцию отозвали из продажи.

