Сверхмассивная черная дыра в центре галактики выпустила мощную струю материи: фото

Инновационное изображение может помочь астрономам лучше понять, как ведут себя черные дыры и что позволяет им запускать энергичные струи материала по Вселенной.

Благодаря совместной работе Большого миллиметрового/субмиллиметрового массива телескопов Атакама (ALMA) в Чили, Гренландского телескопа и Глобального миллиметрового массива телескопов (VLBI) в Европе и Северной Америке ученые смогли заглянуть в "сердце" галактики Мессье 87 (M87). миллионов световых лет.

Новое изображение и сопроводительная статья были опубликованы в среду, 26 апреля, в журнале Nature.

Черная дыра в галактическом центре M87 в 6,5 миллиарда раз больше Солнца.

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Большая галактика обычно содержит сверхмассивную черную дыру в центре, где небесный объект поглощает газ, пыль и звезды, которые проходят слишком близко. Но черная дыра также может посылать мощные струи летящие в космос материала и за пределы родной галактики.

Инновационное изображение может помочь астрономам лучше понять, как себя ведут черные дыры и что позволяет им запускать энергичные струи материала по Вселенной.

“Мы знаем, что струи выбрасываются из области, окружающей черные дыры, но мы все еще не до конца понимаем, как это происходит. Чтобы изучить это напрямую, нам нужно наблюдать за происхождением струи как можно ближе к черной дыре”, — сказал в своем заявлении ведущий автор исследования Ру-Сен Лу, астроном из Шанхайской астрономической обсерватории в Китае.

На новом изображении можно увидеть связь между основанием струи и материей, вращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры.

Струя и тень черной дыры в центре галактики M87 впервые показаны вместе / Фото: European Southern Observatory

"Это новое изображение дополняет картину, показывая область вокруг черной дыры и струи одновременно", — сказал соавтор исследования Дже Янг Ким, доцент Национального университета Кюнпук в Южной Корее.

Когда материя вращается вокруг черной дыры, она нагревается и испускает излучение с длинами волн света. Свет создает кольцевую структуру, светящуюся вокруг тени черной дыры или тьмы в центре. Новое изображение зафиксировало радиосвет, излучаемый на большей длине волны, чем изображение полученное в 2019 году.

"На этой длине волны мы можем увидеть, как струя выходит из кольца излучения вокруг центральной сверхмассивной черной дыры", — сказал соавтор исследования Томас Кричбаум, научный сотрудник Института радиоастрономии Макса Планка.

Напомним, с помощью новой методики астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр, когда-либо зарегистрированных. Ультрамассивная черная дыра, одна из четырех, когда-либо наблюдавших специалисты, превышает массу Солнца в 30 миллиардов раз.

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