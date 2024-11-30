Способна ли сверхмощная солнечная буря стать разрушительной для человечества — ученые выяснили

Буря такой силы может быть катастрофической для современного мира.

Землю постоянно накрывают солнечные бури, возникающие в результате повышенной активности Солнца. Когда на нашу планету попадает большое количество заряженных солнечных частиц и излучения, это может повлечь за собой геомагнитные бури. Они представляют серьезную угрозу для технологий, провоцируя отключение спутников, а также нарушение работы энергосистем и связи. В зависимости от силы бури последствия для современного мира могут быть катастрофическими.

Об этом сообщило издание Space.

Сверхмощная солнечная буря ударила по Земле 2687 лет назад, которая могла бы уничтожить все технологические системы на Земле. Если бы событие Мияке произошло сегодня, последствия были бы разрушительными. По словам авторов исследования, буря могла бы полностью обесточить связь, остановить работу интернета и нарушить функционирование энергетических сетей по всему миру, что привело бы к глобальной катастрофе.

События Мияке – это тип солнечной активности, обнаруженный японским физиком Фуса Мияке в 2012 году. Характерной особенностью таких бурь является резкое увеличение уровня радиоактивных изотопов углерода, в частности углерода-14, проявляющегося в годовых кольцах деревьев. С этого времени ученые изучают эти явления, чтобы оценить потенциальную угрозу современным технологиям.

Углерод-14 – это радиоактивный изотоп углерода, образующийся в атмосфере через взаимодействие солнечного излучения с азотом. Он попадает в растения из-за фотосинтеза, где остается в их древесинах. Ученые используют этот изотоп для изучения истории Земли, анализируя годовые кольца древних деревьев.

В частности, исследования образцов древесины из погребенных деревьев, а также из вырытых бревен из археологических раскопок позволяют ученым выявлять повышенные уровни радиоуглерода, что свидетельствует о наличии больших солнечных бурь в прошлом. Для сравнения ученые используют изотоп бериллий-10, который попадает в ледяные ядра с осадками и является еще одной "капсулой времени".

Недавнее исследование показало, что между 664 и 663 годами до н. Землю накрыла мощная солнечная буря, дополняющая уже известные события Мияке – крупные солнечные бури, происходившие в 774-775 и 993-994 годах нашей эры.

Напомним, ученые совершили уникальное открытие, раскрывающее тайны эволюции человека.

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