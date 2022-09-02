Сверхмощный телескоп NASA передал первое прямое изображение экзопланеты: фото

Телескоп Джеймс Уэбб сделал снимок газового гиганта, расположенного на расстоянии 385 световых лет от Земли в созвездии Центавра.

Телескоп NASA "Джеймс Уэбб", видящий Вселенную в инфракрасном свете, невидимом для человеческого глаза, передал первое в истории непосредственное изображение экзопланеты, то есть планеты за пределами Солнечной системы.

Об этом сообщают на сайте американского аэрокосмического агентства.

Газовый гигант HIP 65426 b примерно в 5-10 раз больше Юпитера, возраст этой планеты составляет от 15 до 20 миллионов лет. По сравнению с Землей, которая существует уже 4,5 миллиарда лет, это всего лишь "младенец". Расположена эта экзопланета на расстоянии примерно 385 световых лет от Земли.

"Это действительно исторический момент для астрономии. Джеймс Уэбб открывает двери для целого нового класса планет, которые были абсолютно недостижимы для нас, и, наблюдая за ними в широком диапазоне длин волн, мы можем изучать их состав гораздо глубже”, — прокомментировал полученный снимок профессор Саша Хинкли, астроном из Университета Эксетера, управлявший наблюдениями.

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Непосредственное изображение экзопланет с помощью наземных телескопов является огромной технической проблемой, поскольку главная звезда гораздо ярче. В случае с HIP 65426 b это было эквивалентом попытки заметить светлячка рядом с большим маяком с расстояния более 50 миль. Кроме того, это заставляло наблюдателей бороться с "шумом", созданным земной атмосферой, и ограничить наблюдение узким диапазоном видимых длин волн.

По последним наблюдениям температура атмосферы планеты составляет около 1300 по Цельсию. Астрономы предполагают, что ее атмосфера содержит красные облака силикатной пыли. “Это было бы ужасное место для жизни. Тебя заживо бы зажарило, если бы ты мог парить в той атмосфере”, — сказал Хинкли.

Поскольку газовый гигант HIP 65426 b имеет всего 10-20 миллионов лет, наблюдения позволяют по-новому понять, как могли выглядеть Юпитер и Сатурн в "детстве".

Напомним, ранее космический телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал необычную кольцевидную галактику Колесо Воза, которая образуется после столкновения с галактикой-спутником.

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