Сверхмощный телескоп NASA разглядел сияние на полюсах Юпитера: фото

В понедельник, 22 августа, NASA опубликовало два новых изображения Юпитера, сделанные космическим телескопом Джеймс Уэбб.

Снимки опубликованы на официальном сайте агентства.

Изображение планеты-гиганта было получено камерой телескопа ближнего инфракрасного диапазона, использующей инфракрасное излучение для обнаружения объектов в космосе.

Первое фото показывает самую большую планету Солнечной системы на черном фоне космоса с завихрениями разных цветов, указывающих на турбулентную атмосферу Юпитера. Ярко-оранжевые свечения вверху и внизу планеты показывают северное и южное сияние Юпитера на обоих его полюсах.

На изображении также показано знаменитое большое красное пятно, в 1,3 раза больше диаметра Земли и где бушуют ураганы со скоростью более 400 км в час. Большое красное пятно и другие облачные образования имеют белый цвет, поскольку они отражают большое количество солнечного света.

На втором фото показан Юпитер с его кольцами, которые, по данным космического агентства, в миллион раз реже планеты.

Также видны два внутренних спутника Юпитера — Адрастея и Амальтея, которые расположены в крайнем левом углу колец.

По данным Европейского космического агентства, наблюдения должны дать больше информации о "внутренней жизни" Юпитера. Это поможет ученым понять поведение газовых гигантов вне Солнечной системы.

Напомним, ранее космический телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал необычную кольцевидную галактику Колесо Воза, образующуюся после столкновения с галактикой-спутником.

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