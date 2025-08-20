Сверхновая показала, как на самом деле выглядят звездные "внутренности"

Взрыв сверхновой обнажил звездные «внутренности», показав ученым многослойное строение звезды.

Что происходит внутри звезды за мгновение до ее смерти? Этот вопрос веками не давал покоя астрономам. До сих пор наши знания основывались только на теориях. Но недавно Вселенная подбросила ученым настоящий подарок: сверхновую, которая взорвалась настолько необычно, что показала, как на самом деле выглядят ее «внутренности».

Об этом пишет издание Popular Science.

Звездная «луковица» и необычная находка

Ученые давно предполагали, что гигантские звезды (в 10-100 раз больше нашего Солнца) имеют многослойное строение, похожее на луковицу. В самом сердце — самые тяжелые элементы, образовавшиеся в результате термоядерного синтеза, а вокруг них — последовательные слои из более легких элементов, таких как водород и гелий. Когда звезда умирает, эти слои обычно взрываются, разбрасывая в космосе остатки наружных, более легких элементов.

Но в 2021 году астрономы заметили нечто совершенно уникальное. За 2,2 миллиарда световых лет от нас взорвалась сверхновая, которую назвали SN2021yfj. Анализ показал, что в ее «обломках» было… слишком много тяжелых элементов. Вместо ожидаемых водорода или гелия, образующих наружные слои, ученые увидели огромное количество кремния, серы и аргона. Это элементы, которые согласно теории расположены ближе к звездному ядру, а не на поверхности звезды.

Астрофизик Стив Шульце из Северо-Западного университета, США, был поражен полученными данными.

«Эта звезда буквально сбросила с себя все свои наружные слои. Это показывает, как действительно структурированы звезды, и доказывает, что они могут потерять огромное количество материала перед взрывом. Они могут «раздеться» до самых костей, а затем все равно создать яркий взрыв», — пояснил он.

Что произошло со звездой

Ученые предполагают, что перед окончательным концом звезда пережила серию чрезвычайно мощных импульсов. Когда в ее ядре заканчивалось топливо, оно сжималось под действием гравитации, а затем снова нагревалось, запуская мощные взрывы термоядерного синтеза, сбрасывавшие с нее один слой за другим, словно в звездном «стриптиз-клубе».

Каждый последующий взрыв выбрасывал скоростной поток обломков, который догонял и врезался в предварительно сброшенные оболочки. Именно это столкновение, по мнению ученых, и создало чрезвычайно яркую вспышку, которую мы смогли увидеть через миллиарды лет.

Эта сверхновая — настоящая загадка. Она доказала, что хотя учебники по астрофизике не являются ложными, но в то же время они не учитывают более «экзотические» пути гибели звезд. Ученые заявляют, что для подтверждения этой теории нужно найти больше подобных сверхновых. А пока у нас есть редкая возможность видеть, что происходит в звездных «внутренностях» в конце их существования.

Напомним, астрономы совершили революционное открытие, получив первые визуальные доказательства уникального события во Вселенной. Эти данные свидетельствуют, что звезды могут «умирать» дважды, то есть взрываться сверхновой не один, а два раза.