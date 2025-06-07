Свет исчезает из глубин: ученые обнаружили тревожные изменения в океанах мира

Океан / © unsplash.com

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За последние два десятилетия более пятой части мирового океана стала темнее. К такому выводу пришли исследователи из Плимутского университета (Великобритания). Как выяснилось, с 2003 по 2022 год прозрачность воды снизилась на 21%, что может иметь серьезные последствия для морских экосистем и климата планеты.

Об этом сообщило издание earth.com.

провели многолетнее исследование изменений в фототической зоне океана — верхнем слое воды, где солнечный и лунный свет обеспечивают жизнь морских организмов.

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Команда использовала спутниковые данные NASA Ocean Color Web за 2003-2022 годы, разделив поверхность океана на пиксели шириной 9 км. Для каждого пикселя они применили алгоритм, который рассчитывает глубину проникновения света, учитывая дневное и ночное освещение.

Результаты показали, что более 46 миллионов квадратных миль, или 21% мирового океана, заметно потемнели. Около 9% площади потеряли более 50 метров светлой глубины, а 2,6% — более 100 метров, что соответствует территории размером с Индию. В этих зонах уменьшилось количество света, проникающего сквозь толщу воды, соответственно уменьшилась фототическая зона — область, жизненно необходимая для планктона, рыб и других организмов.

Причины потемнения различаются. В прибрежных регионах оно связано со стоком с суши — осадки смывают питательные вещества, осадки и органику, что делает воду более мутной. В открытом океане влияют такие факторы, как массовое цветение водорослей и изменение температуры поверхности моря.

Наибольшие потери света зафиксированы в районе Гольфстрима, в полярных регионах, а также в Балтийском море. Эти территории уже испытывают влияние климатических изменений, таких как повышение температуры воды, таяние льда и изменение морских течений.

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Профессор Томас Дейвис из Плимутского университета отметил, что темная вода — это не только изменение цвета, а свидетельство структурных изменений в морских экосистемах. По его словам, уменьшение света ограничивает среду для организмов, которые полагаются на освещение для выживания и размножения.

Профессор Тим Смит из Плимутской морской лаборатории добавил, что океан значительно динамичнее, чем кажется: уровень освещенности меняется ежедневно, и животные чутко реагируют на эти колебания. Уменьшение фототической зоны заставляет их скапливаться у поверхности, где усиливается конкуренция за ресурсы, что может привести к глубоким изменениям в морских экосистемах.

Несмотря на это, исследователи также зафиксировали осветление вод на примерно 10% площади океана — около 23 миллионов квадратных миль. Впрочем, темные изменения являются более распространенными и масштабными.

Напомним, новое исследование с привлечением искусственного интеллекта выявило три разных стиля письма, использованные при написании Библии. Это опровергает принятое в христианстве и иудаизме представление, что автором пяти первых книг Ветхого завета был Моисей.

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