Свет от смартфонов и телевизоров "высасывает" из людей жизнь — исследование

Новое исследование показывает, что синий свет, излучаемый смартфонами и телевизорами, буквально высасывает жизнь из наших клеток.

Об этом пишет Express.

Длительное воздействие гаджетов на человека приводит к ощутимым проблемам со здоровьем — например, психическими расстройствами или ожирением. Теперь к этому может добавиться преждевременное старение.

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Ученые отмечают, что в современном мире люди проводят много времени в гаджетах, это могут быть телефоны, компьютеры или телевизоры, большая часть суток — такое действие синего света на наш организм значительно укорачивает жизнь.

Как гаджеты провоцируют детское ожирение

По данным ВОЗ за 2021 год, избыточный вес был зафиксирован у 29% мальчиков, 27% девочек в возрасте 6-9 лет. Ожирение отмечено у 13% мальчиков, 9% у девочек. Исследование проводилось в 36 странах. Выходит, проблемы с лишним весом имеет каждый третий ребенок. По мнению экспертов ВОЗ, основные причины этого кроются в неправильном питании, малоподвижном образе жизни детей. А ожирение в раннем возрасте принесет проблемы со здоровьем во взрослой жизни: диабет, болезни сердца, резистентность к инсулину, рак и т.д.

Как влияют видеоигры на мозг

Исследования подтверждают, что видеоигры и игровые приложения действительно влияют на мозг и могут буквально формировать его структуру, манеру поведения. Они влияют на отвечающие за внимание зоны мозга визуализацию. Однако, что удивляет, видеоигры делают эти зоны мозга более эффективными.

Принявшие участие в этих исследованиях геймеры оказались гораздо более внимательными. Кроме того, ученые заметили у игроков рост правого гиппокампа — отдела мозга, отвечающего за визуально-пространственные навыки.

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