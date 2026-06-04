Светящийся паук и бабочка с "птичьими перьями": на высоте 1500 метров нашли "затерянный мир"

Паук-краб продемонстрировал невероятную флуоресцирующую способность ярко-синим цветом под влиянием ультрафиолета.

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Масштабная экспедиция в малоисследованное плоскогорье Лисима в Анголе обернулась настоящим триумфом для мировой науки, открыв десятки неизвестных ранее живых существ. Исследователи нашли в этом отдаленном регионе более семидесяти новых видов, среди которых оказались уникальные пауки, бабочки, стрекозы и рептилии.

О результатах исследования биоразнообразия африканского континента пишет IFLScience.

Светящийся под ультрафиолетом и маскировка

Экспедиция под названием Cassai Life Atlas проводилась специалистами The Wilderness Project в феврале этого года. Работая с огромным количеством собранного материала, ученые сразу выделили несколько совершенно новых для науки видов, хотя часть находок еще ожидает экспертизу.

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Одной из самых ярких находок стал новый вид увенчанного паука-краба, который продемонстрировал невероятную флуоресцирующую способность ярко-синим цветом под влиянием ультрафиолета. Также биологи обнаружили паука-кругопряда, разработавшего очень необычный защитный механизм. Это крошечное существо идеально маскируется под жука-солнышко, чтобы эффективно вводить в заблуждение потенциальных хищников.

Многоперые бабочки и новые стрекозы

Ученые были поражены разнообразием крылатых насекомых, зафиксировав более тысячи видов обычных и ночных бабочек. Около шестидесяти из них претендуют на статус совершенно новых видов, в частности красивая многоперемоль. Ее крылья не образуют сплошную мембрану, но имеют уникальную структуру, напоминающую раскрытые птичьи перья.

Директор лаборатории биоразнообразия Петр Наскрецкий признался, что был искренне удивлен количеством найденных насекомых, многие из которых являются эндемиками региона. Исследователи также задокументировали восемь новых видов стрекоз и невероятного бронированного сверчка. Кроме того, на плоскогорье удалось обнаружить почти пятьдесят видов рептилий и земноводных, а также редких пещерных летучих мышей.

Спасение после десятилетий войны

Плоскогорье Лисима играет критически важную роль для всего континента, ведь его воды питают самые большие речные системы Африки. Десятилетия политической нестабильности, гражданской войны и заминированные территории долгое время делали этот регион полностью недоступным для изучения.

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Сегодня же, когда дороги постепенно разминируют и открывают, ученые получили шанс изучить эту уникальную местность. Биологиня Лоринда де Фрага подчеркнула, что для ангольцев эта экспедиция является шансом внести весомый вклад в сохранение природного наследия своей страны. Полученные данные помогут защитить экосистему, которая снабжает водой и поддерживает жизнь тысяч людей далеко по течению рек.

Напомним, морские биологи обнаружили новый вид глубоководных кораллов, получивший название благодаря своему поразительному сходству с персонажем «Звездных войн» . Этот коралл, с его длинными, похожими на волосы ветвями, был задокументирован после тщательного научного анализа, хотя впервые был замечен почти два десятилетия назад.

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