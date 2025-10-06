Свежие овощи могут быть опасны для потребления: ученые объяснили почему

Овощи / © unsplash.com

Британские ученые обнаружили, что нанопластика из почвы может проникать в съедобные части овощей, даже минуя естественные защитные механизмы растений. Это открытие вызывает серьезную обеспокоенность по безопасности продуктов питания.

Об этом говорится в журнале Environmental Research.

Исследователи из Плимутского университета провели эксперимент с редиской в водном растворе, содержавшем наночастицы полистирола. Всего за пять дней почти 5% пластика проникло в корни растения. Что самое важное, четверть этого пластика была найдена в съедобной части корня, а также в высших побегах.

Физиолог Натаниэль Кларк подтвердил, что наночастицы проникают через полоску Каспария — барьер в корнях, который должен фильтровать вредные вещества. Это означает, что нанопластические частицы могут преодолевать этот барьер, накапливая их в растениях и передавая их чему-либо потребляемому.

Хотя эксперимент не имитировал реальные агроусловия, ученые уверены: главный принцип работает. Нанопластика может поглощаться различными видами продуктов и, таким образом, миллионами фрагментов попадать в наш организм, где, как известно, он может вызывать биологические нарушения.

По словам морского биолога Ричарда Томпсона, это доказывает, что загрязнение пластиком накапливается «не только в морепродуктах, но и в овощах», подчеркивая растущую проблему для здоровья человека.

