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Священные тексты вне Библии: что рассказывает легенда о воине, пронзившем Иисуса
Внебиблейские тексты рассказывают о Лонгине — римском воине, пронзившем Иисуса.
Во внебиблейском христианском тексте – Евангелии от Никодима, также известном как Деяние Пилата, – упоминается имя римского солдата, который, по легенде, нанес Иисусу последний смертельный удар. Его звали Лонгин, и именно он, как утверждается, пронзил копьем бок распятого Христа.
Об этом говорит Daily Mail.
Этот эпизод восходит к Евангелию от Иоанна 19:34, где говорится: “Один из воинов копьем пронзил Ему ребро, и сразу вытекли кровь и вода”. В канонических текстах имя солдата не упоминается, но христианская традиция приписывает этот акт именно Лонгину.
Согласно преданию, Лонгин стал свидетелем сверхъестественных событий во время казни — землетрясения и затемнения — и обратился в христианство. По некоторым версиям, он был почти слеп, но когда кровь Иисуса попала на его лицо, зрение вернулось. С тех пор он начал проповедовать Евангелие и, наконец, был казнен — по одной из версий, его обезглавили после пыток, во время которых ему вырвали зубы и отрезали язык, однако он продолжал говорить.
Хотя исторических подтверждений существования Лонгина нет, его образ сохранен в христианской культуре: одна из величественных статуй святого Лонгина стоит под куполом собора Святого Петра в Ватикане. В восточнохристианской традиции Лонгин также фигурирует среди римских стражей, охранявших гробницу Иисуса.
Книга Юбилеев: другая версия о великанах, потопе и гневе Божьем
Еще один текст, не включенный в каноническую Библию, — Книга Юбилеев — содержит альтернативную версию причин всемирного потопа. Если в Книге Бытия катастрофа объясняется общим развращением человечества, то в Юбилеях указывается на "Сторожевых" - падших ангелов, которые взяли себе человеческих женщин и породили гигантов, принесших на землю хаос, насилие и каннибализм.
В Главе 10:25 говорится:
"И истребил Господь все с лица земли за их злые дела и за кровь, которую они пролили среди земли".
Книга Юбилеев была обнаружена среди свитков Мертвого моря в пещерах близ Кумрана — примерно в 15 милях от Иерусалима. Ее авторство и дата создания остаются предметом исследований, но текст долго обсуждался среди теологов как один из примеров альтернативной библейской традиции.