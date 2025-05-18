Священные тексты вне Библии: что рассказывает легенда о воине, пронзившем Иисуса

Евангелие от Никодима, также известное как Деяние Пилата, содержит подробные сведения о суде, распятии и воскресении Иисуса. / © Daily Mail

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Во внебиблейском христианском тексте – Евангелии от Никодима, также известном как Деяние Пилата, – упоминается имя римского солдата, который, по легенде, нанес Иисусу последний смертельный удар. Его звали Лонгин, и именно он, как утверждается, пронзил копьем бок распятого Христа.

Об этом говорит Daily Mail.

Этот эпизод восходит к Евангелию от Иоанна 19:34, где говорится: “Один из воинов копьем пронзил Ему ребро, и сразу вытекли кровь и вода”. В канонических текстах имя солдата не упоминается, но христианская традиция приписывает этот акт именно Лонгину.

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Согласно преданию, Лонгин стал свидетелем сверхъестественных событий во время казни — землетрясения и затемнения — и обратился в христианство. По некоторым версиям, он был почти слеп, но когда кровь Иисуса попала на его лицо, зрение вернулось. С тех пор он начал проповедовать Евангелие и, наконец, был казнен — по одной из версий, его обезглавили после пыток, во время которых ему вырвали зубы и отрезали язык, однако он продолжал говорить.

Хотя исторических подтверждений существования Лонгина нет, его образ сохранен в христианской культуре: одна из величественных статуй святого Лонгина стоит под куполом собора Святого Петра в Ватикане. В восточнохристианской традиции Лонгин также фигурирует среди римских стражей, охранявших гробницу Иисуса.

Нет никаких исторических свидетельств, подтверждающих, что Лонгин был настоящим человеком, но есть его статуя, стоящая под куполом собора Святого Петра в Ватикане. / © Фото из открытых источников

Книга Юбилеев: другая версия о великанах, потопе и гневе Божьем

Еще один текст, не включенный в каноническую Библию, — Книга Юбилеев — содержит альтернативную версию причин всемирного потопа. Если в Книге Бытия катастрофа объясняется общим развращением человечества, то в Юбилеях указывается на "Сторожевых" - падших ангелов, которые взяли себе человеческих женщин и породили гигантов, принесших на землю хаос, насилие и каннибализм.

В Главе 10:25 говорится:

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"И истребил Господь все с лица земли за их злые дела и за кровь, которую они пролили среди земли".

Книга Юбилеев была обнаружена среди свитков Мертвого моря в пещерах близ Кумрана — примерно в 15 милях от Иерусалима. Ее авторство и дата создания остаются предметом исследований, но текст долго обсуждался среди теологов как один из примеров альтернативной библейской традиции.