Священный миф в камне: археологи нашли уникальный храм Солнца в возрасте 2500 лет

Святилище солнцестояния в Испании использовалось для ритуалов плодородия

Реклама

В холмах испанского города Ходар археологи обнаружили уникальное монументальное святилище, поражающее своей масштабностью и предназначением. Эта каменная постройка, возраст которой достигает 2500 лет, вероятно, служила храмом космоса, созданным для проведения ритуалов зимнего солнцестояния.

Об этом пишет Arkeonews.

Символизм и тайны камней

Центром святилища, известного как Эль-Фонтанар, является величественный монолит высотой более пяти метров. Его вытянутая форма направлена именно туда, где восходит солнце в кратчайший день года. На рассвете зимнего солнцестояния луч солнца пронизывает верхушку камня и падает на соседнее скальное укрытие.

Реклама

Археологи считают, что это укрытие, имеющее V-образный вход, символизирует женское начало, а массивный валун над отверстием напоминает фаллопиевы трубы. В момент восхода солнца тень от "мужского" камня простирается по земле и касается нижней части укрытия, где поверхность скалы напоминает вульву.

Единение мифа и природы

Исследователи описывают эту сцену как сознательное воспроизведение «иерогамии» — священного союза мужских и женских сил. Это не просто космический брак, а мифический ритуал плодородия и возрождения, соединявший солнечного бога с земной богиней. Главный археолог Артуро Руис объясняет, что эта символика восходит к религиозным традициям Средиземноморья, от Египта до Греции. Но в иберийской культуре эти символы не были абстрактны, они были вырезаны в самом ландшафте и связаны с движением солнца.

«Этот монумент чрезвычайно по своему масштабу и замыслу. Он был разработан, чтобы объединить небо и землю, чтобы подтвердить священную связь между мужским и женским началом», – говорит Руис.

Открытие датированного 5-4 веками до нашей эры демонстрирует, что святилище было центром религиозной жизни задолго до расцвета городских поселений. Это также подчеркивает, как древние иберийцы интегрировали астрономию, архитектуру и духовность. Для них сама земля становилась сценой для путешествия героя: цикл спуска, союза и воскресения не просто рассказывался в историях, а разыгрывался в меняющемся свете солнцестояния.

Реклама

Напомним, новое исследование полностью меняет наши представления о древних похоронных ритуалах. Оказывается, самые древние мумии , созданные более 12 тысяч лет назад, не имеют ничего общего с египетскими пирамидами или бальзамированием.