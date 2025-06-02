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Связанная с Иисусом святыня под вопросом: новое исследование ученых
Новое исследование ученых ставит под сомнение многовековую христианскую традицию, которая связывает Пещеру Саломе с захоронением повитухи Иисуса Христа.
На протяжении веков христиане считали, что расположенная на юго-западе от Иерусалима Пещера Саломе является захоронением повитухи Иисуса Христа, упомянутой в апокрифической Книге Иакова. Однако новое исследование ставит это под сомнение.
Об этом пишет Mail Online.
Имя «Саломе» вырезано на камне в пещере на юго-западе от Иерусалима. С VIII-IX веков пещера стала местом паломничества, где люди зажигали лампады. Однако теперь археологи предполагают, что пещера могла принадлежать совсем другой Саломе — возможно, принцессе из семьи Ирода Великого.
Согласно результатам исследования, пещера является частью одного из крупнейших и самых роскошных погребальных комплексов периода Второго Храма. Внутри — погребальные ниши, разбитые осуарии, монументальная архитектура, мраморное мощение. Все это указывает на высокий социальный статус погребенных.
Исследователи считают, что на пещеру могут претендовать:
Саломе I — сестра Ирода Великого, известная политическими интригами.
Другая Саломе — внучка Ирода, которая, по библейскому преданию, требовала казни Иоанна Крестителя.
Ученица Иисуса — некоторые христианские традиции считают, что Саломе была сестрой Марии.
Также указывается, что имя «Саломе» (или «Шломит») было распространенным в тот период, что затрудняет точную идентификацию.
Непривлеченный к исследованию археолог Боаз Зиссу из Университета Бар-Илан считает альтернативные версии «интересными, но недостаточно подтвержденными» и призывает к более тщательному изучению доказательств.
Таким образом, открытие не отрицает духовную значимость места для христиан, но указывает на вероятно аристократическое происхождение захоронения, связанное с семьей Ирода, а не с библейской повитухой.
К слову, ранее ученые сделали сенсационное открытие в Иерусалиме: под храмом Гроба Господня нашли остатки древнего сада, что может стать еще одним подтверждением библейского описания захоронения Иисуса.