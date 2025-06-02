Связанная с Иисусом святыня под вопросом: новое исследование ученых

Иисус Христос / © pixabay.com

Реклама

На протяжении веков христиане считали, что расположенная на юго-западе от Иерусалима Пещера Саломе является захоронением повитухи Иисуса Христа, упомянутой в апокрифической Книге Иакова. Однако новое исследование ставит это под сомнение.

Об этом пишет Mail Online.

Имя «Саломе» вырезано на камне в пещере на юго-западе от Иерусалима. С VIII-IX веков пещера стала местом паломничества, где люди зажигали лампады. Однако теперь археологи предполагают, что пещера могла принадлежать совсем другой Саломе — возможно, принцессе из семьи Ирода Великого.

Реклама

Согласно результатам исследования, пещера является частью одного из крупнейших и самых роскошных погребальных комплексов периода Второго Храма. Внутри — погребальные ниши, разбитые осуарии, монументальная архитектура, мраморное мощение. Все это указывает на высокий социальный статус погребенных.

Исследователи считают, что на пещеру могут претендовать:

Саломе I — сестра Ирода Великого, известная политическими интригами.

Другая Саломе — внучка Ирода, которая, по библейскому преданию, требовала казни Иоанна Крестителя.

Ученица Иисуса — некоторые христианские традиции считают, что Саломе была сестрой Марии.

Также указывается, что имя «Саломе» (или «Шломит») было распространенным в тот период, что затрудняет точную идентификацию.

Пещера с захоронением повитухи Иисуса

Непривлеченный к исследованию археолог Боаз Зиссу из Университета Бар-Илан считает альтернативные версии «интересными, но недостаточно подтвержденными» и призывает к более тщательному изучению доказательств.

Таким образом, открытие не отрицает духовную значимость места для христиан, но указывает на вероятно аристократическое происхождение захоронения, связанное с семьей Ирода, а не с библейской повитухой.

Реклама

К слову, ранее ученые сделали сенсационное открытие в Иерусалиме: под храмом Гроба Господня нашли остатки древнего сада, что может стать еще одним подтверждением библейского описания захоронения Иисуса.