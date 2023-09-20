Связи, расположение судьбы или ум: что помогает Джунам из программы IT Generation получить работу?

Должность управленца в сфере авиации, затем основатель собственного бизнеса, а в 38 лет Максим Цветошенко переквалифицировался в ІТ-ишника. И сейчас работает Security Project Manager в компании Synergetica. Еще в январе 2023 года он получил новую профессию с помощью программы от Минцифры. И через несколько дней устроился на работу. Но как ему удалось получить первую работу в новом для себя направлении?

Наш собеседник Максим переживает, чтобы не получилась пафосная история о розовых очках, пони и золотых горах, которые так часто манипулятивно зашивают в некоторые рассказы об ІТ. Да, он в 38 решил кардинально изменить свою профессию. И да, с первого взгляда, все сложилось, словно вытащил счастливый билет — закончил бесплатно курсы Hillel IT School, пройдя большой кастинг в программу IT Generation, а после обучения сразу получил оффер, даже не рассылая никуда свое резюме. Но! Но не все так просто.

Так как была до всего этого совсем другая жизнь: и перспективные успешные годы в управлении отделом маркетинга и продаж в авиастроительном концерне "Антонов". Затем более 10 лет управления небольшим бизнесом в Киеве. До полномасштабного вторжения россии в Украину Максим имел полностью реализованную деятельность. Об IT и не думал.

Весной 2022 года многодетная семья Цветошенко приняла решение переехать в Испанию. Максим с единомышленниками начал заниматься волонтерской деятельностью, реализовывая в жизнь сложные технические проекты для бригад спецназначения. Параллельно продолжался поиск ответов "а как дальше?" Нет, не опускание рук, акцентирует Максим! А именно поиск того, что делать, чтобы продолжать обеспечивать семью.

Поэтому быстрая переквалификация с помощью программы от Минцифры показалась к тому времени идеальным решением. История поступления была простой: подал сразу несколько заявок в несколько школ. Первой ответила Hillel IT School. Рекомендации знакомых и отзывы помогли окончательно принять решение о вступлении именно в это заведение. Изучать решил Project Management.

«Прежде всего оценил, что нам не давали бессмысленных знаний «с отрывом от реальности». Убежден, что релевантность всего этого обеспечил преподаватель, точнее его опыт. Это безусловный плюс, что наш ментор Артем Линник – практик, работает в IT-компании и использует те знания, которые закрывают современные потребности рынка”

Почти сразу после завершения курса Максим получил оффер. Один из его коллег по волонтерской деятельности, узнав, что у него есть специальность Project Manager, сделал ему деловое предложение, но с обязательным удачным выполнением тестового.

“Не верю, что быстро работу находят только счастливчики, – подчеркивает Максим. — Да, рынок труда даже в сфере IT сейчас переживает не самое лучшее время. Однако это направление остается одним из самых перспективных по всему миру. Потому есть куда развиваться. Радует и то, что есть благодаря чему. Образовательная программа IT Generation — отличный тому пример. Полагаю, что поддержка государством развития IT-сферы будет играть большую роль, в том числе в формировании экономических показателей”.