Сюрприз из Чернобыля: ученые обнаружили деталь в разрушенном реакторе, меняющую представление об аварии

Чернобыльская зона / © Getty Images

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Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС частицы ядерного топлива, выброшенные из разрушенного реактора, оказались значительно более стабильными, чем предполагали ранее. Это может помочь более точно оценивать риски, связанные с радиоактивным загрязнением.

Об этом говорится в исследовании ученых из Лейбницкого университета в Ганновере и Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф, опубликованном в Phys.org.

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Ученые исследовали шесть высокорадиоактивных фрагментов, попавших в окружающую среду после аварии 1986 года. Речь идет о так называемых «горячих частицах» размером от 8 до 50 микрометров, которые до сих пор остаются радиоактивными.

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По словам физика Тобиаса Вайссенборна, такие частицы можно условно поделить на три типа. Одни по составу все еще похожи на ядерное топливо — диоксид урана. Остальные частично или полностью покрыты цирконием или сплавлены с ним.

Третий тип образовался при пожаре графитового замедлителя в реакторе. Из-за высокой температуры топливо окислялось с образованием различных оксидов урана, в частности U₃O₈. Такие соединения могут быть механически неустойчивыми и распадаться на очень мелкие частицы, способные переносить ветер.

Что показало исследование

Для анализа ученые использовали синхротронную рентгеновскую дифракцию. Частицы выделили из образцов грунта, собранного в Украине, закрепили на вольфрамовых электродах и доставили в Гренобль.

Каждую частицу исследовали примерно под 2000 разными углами, чтобы получить подробную картину ее внутренней структуры.

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Результат оказался неожиданным: кристаллическая структура ядерного топлива в исследованных фрагментах в основном сохранилась даже четыре десятилетия спустя.

Это означает, что остатки аварии могут быть химически более стабильными, чем считалось ранее. Частицы способны содержать внутри продукты деления, а значит, радионуклиды могут не так быстро попадать в почву и воду.

Впрочем, учёные предостерегают от слишком широких выводов.

"Каждая отдельная частица имеет свою уникальную структуру", - подчеркнул Вайссенборн.

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Исследователи проанализировали всего шесть частиц из двух разных мест. Чтобы оценить общую стабильность чернобыльских «горячих частиц», нужно изучить гораздо больше образцов из разных районов.

Даже в таком случае, как отмечают ученые, невозможно будет дать универсальную оценку рисков для здоровья. Часть фрагментов может разрушаться быстрее, в то время как другие будут оставаться стабильными и высвобождать радионуклиды значительно позже.

Поэтому новые результаты не означают, что ограничения в Чернобыльской зоне отчуждения можно отменить. В то же время они позволяют лучше понять, как ведут себя остатки ядерного топлива спустя десятилетия после аварии.

Ученые уже продолжают исследование и планируют изучать высокорадиоактивные трансурановые фазы, которые сохранились после катастрофы.

Напомним, что в Чернобыле проживает 100-летняя Мария Чала. Раньше мы писали о том, как она выжила среди радиации и хищников. Мария Ульяновна Чала родилась в 1926 году, после аварии планетарного масштаба отказалась оставлять на произвол судьбы свой дом в селе Куповате и до сих пор живет там со своей 74-летней дочерью.

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