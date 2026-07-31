Сюжет фильма-катастрофы: ученые заявили об угрозе двойного мегаземлетрясения

Последствия землетрясения. / © Associated Press

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Американские ученые обнаружили доказательства возможной цепной реакции катастрофических землетрясений на Западном побережье США, угрожающей миллионам людей. Ужасный сценарий охватывает территорию от Северной Калифорнии до Вашингтона (зона Каскадия) и печально известный калифорнийский разлом Сан-Андреас. Последствия такого удара стихии будут разрушительными для нескольких штатов одновременно.

Об этом пишет Daily Mail.

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Доказательства на дне океана

Исследователи тщательно изучили слои осадочных пород, собранные со дна каньона Нойо вблизи Форт-Брэгга в Северной Калифорнии. Эти отложения образовались из-за масштабных подводных оползней, спровоцированных чрезвычайно мощными подземными толчками за последние три тысячи лет.

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Эксперты обратили внимание на то, что многие осадочные слои появлялись необычными парами и датировались примерно одним и тем же периодом. Это позволило предположить, что два больших землетрясения могли произойти один за другим с очень коротким интервалом во времени.

Геологи пришли к выводу, что мегаземлетрясение в зоне Каскадия сначала встряхнуло морское дно у Сан-Андреаса, образовав первый осадок. Второй, гораздо более грубый слой, вероятно, сформировался, когда уже сам разлом разорвался через считанные минуты или часы после первого удара.

Масштабы предполагаемой катастрофы

Геологическая служба США оценивает вероятность землетрясения магнитудой 9 баллов в зоне Каскадия в ближайшие 50 лет на уровне 10-15%. Толчки такой силы повлекут за собой коллапс зданий, разрушение мостов и сокрушительные цунами в низменных прибрежных общинах Сиэтла и Портленда.

Вскоре после этого разорвется Сан-Андреас, жители Сан-Франциско и других районов Калифорнии столкнутся со второй волной катастрофических разрушений, масштабными пожарами и отключениями света. Такое развитие событий полностью истощает спасательные службы по всему Западному побережью, оставив их без возможности оказать помощь всем пострадавшим одновременно.

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Заявления ученых и геологические сюрпризы

Западный край США расположен на сложной системе постоянно действующих тектонических плит. Образцы керна, собранные с океанического дна, содержали древние слои, в которых более тяжелые зерна обычно оседают первыми, а более мелкие частицы остаются наверху.

Однако палеосейсмолог из Университета штата Орегон и ведущий автор исследования Крис Голдфингер заметил странную двухслойную структуру этих отложений, перевернувшую представление о сейсмической активности региона.

«Были эти большие, толстые, песчаные двойные события, где сначала шел мелкозернистый элемент, а сверху на нем была очень крупнозернистая песчаная единица, и мы просто чесали затылки от удивления. Трудно преувеличить, как ужасно было бы землетрясение магнитудой 9 баллов на Тихоокеанском Северо-Западе, поэтому вероятность того, что за ним последует еще один удар в Сан-Андреасе, напоминает сюжет фильма-катастрофы», — рассказал Крис Голдфингер.

Напомним, в Тихом океане проснулось «огненное кольцо» . Сверхмощные подземные толчки всколыхнули побережье Латинской Америки, спровоцировав массовую панику, вой сирен и срочное предупреждение об угрозе сокрушительного цунами для более чем миллиона местных жителей.

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