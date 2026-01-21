- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 3 мин
Таинственная эвакуации с МКС: 4 астронавтов доставили в больницу, а NASA отмалчивается
Несмотря на госпитализацию четырех астронавтов, NASA сохраняет строгую секретность относительно причин инцидента.
На прошлой неделе с Международной космической станции в срочном режиме на Землю доставили четырех астронавтов. Операция стала первой в истории МКС медицинской эвакуацией экипажа, которую провело NASA. После приземления астронавтов вертолетом доставили в больницу для прохождения дополнительных медицинских обследований. В то же время подробности о состоянии одного из членов экипажа, у которого обнаружили заболевание, пока не разглашаются.
Об этом пишет Futurism.
Неизвестная болезнь одного из членов экипажа Международной космической станции заставила NASA прибегнуть к срочной медицинской эвакуации астронавтов с орбиты. На Землю вернулись четверо участников миссии, в результате чего постоянный состав экипажа МКС сократился до минимально необходимых трех человек.
Несмотря на то, что проблемы со здоровьем возникли только у одного астронавта, имя которого пока не раскрывают, все четверо членов миссии Crew-11 были вынуждены досрочно завершить свою работу на станции. Их возвращение планировалось только на середину февраля, однако фактически они приземлились 15 января.
Что с состоянием здоровья астронавтов?
Как сообщили в NASA, после возвращения на Землю астронавтов вертолетом доставили в больницу в Сан-Диего для проведения дополнительных медицинских осмотров. Впоследствии всех членов экипажа перевезли в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, где они проходят реабилитацию и дальнейшие обследования.
В космическом агентстве США заявили, что состояние здоровья всех астронавтов остается стабильным, при этом подробности о характере заболевания решили не обнародовать.
Серьезные медицинские инциденты на МКС случаются крайне редко
Такой инцидент является чрезвычайно редким и еще раз демонстрирует сложность оказания медицинской помощи в условиях космоса. На орбите, в сотнях километров от поверхности Земли, возможности для специализированного лечения крайне ограничены.
Хотя астронавты проходят базовую медицинскую подготовку для реагирования на чрезвычайные ситуации на борту МКС, они не являются профессиональными медиками и могут выполнять лишь ограниченный перечень действий под дистанционным контролем врачей на Земле.
По данным ученых NASA, серьезные медицинские инциденты на МКС случаются крайне редко. Это первый случай с 2000 года, с тех пор как станция принимает экипажи, когда понадобилась срочная эвакуация астронавтов из-за болезни.
Исследования также свидетельствуют, что самыми распространенными проблемами со здоровьем в космосе остаются раздражение кожи, заложенность носа, нарушения сна и травмы, полученные во время полета. Кроме этого, длительное пребывание в условиях микрогравитации влияет на зрение и артериальное давление астронавтов.
Сейчас, после первой за много лет чрезвычайной медицинской ситуации на МКС, остается непонятным, станет ли известно общественности больше деталей об этом инциденте.
Напомним, 15 января экипаж Crew-11 в составе Майка Финка, Зены Кардман, Кимии Юи и Олега Платонова неожиданно вернулся на Землю после 167 дней пребывания на МКС, приводнившись возле Сан-Диего. Причиной первой в истории станции медицинской эвакуации стала болезнь одного из астронавтов, имя и диагноз которого NASA не разглашает из соображений конфиденциальности. Хотя ситуация не была критической, администрация агентства решила прервать миссию из-за невозможности полноценного лечения в космосе.