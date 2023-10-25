Таинственная мумия "русалки" 1900-х годов с когтями, мордой и сединой озадачила ученых — фото

Загадочная мумия, похожая на русалку, испугала людей, и ученые собираются выяснить, что это за странное существо.

Об этом пишет Daily Star.

Мумифицированное существо, выброшенное на берег и переданное в дар Историческому обществу округа Кларк в Огайо, США, еще в 1906 году, будет проанализировано экспертами.

Ученые проводят серию тестов над телом "Франкенштейна", которое слишком долго нервировало людей. Огромные когти, морда и рыбья нижняя часть тела, покрытая пеленой длинных седых волос, озадачили экспертов.

Мумия "русалки" 1900-х годов / Фото: Norse Media via Pen News

Впервые были проведены рентгеновские снимки и компьютерная томография фигуры, которая уже более ста лет бродит по музею в Спрингфилде.

Джозеф Кресс, радиолог из Университета Северного Кентукки, сказал: "Внешне это кажется сборной мешаниной по крайней мере трех разных видов. Это голова и туловище обезьяны, руки кажутся руками амфибии, почти как у аллигатора, крокодила или ящерицы. А еще есть хвост рыбы — опять же таки, неизвестный вид. Очевидно, он вылеплен, почти Франкенштейн, поэтому я хочу знать, какие части были собраны вместе. Предполагаемый гибрид обезьяны и крокодила мог быть создан согласно легенде о "фиджийской русалке".

Мумия "русалки" 1900-х годов/Фото: Norse Media via Pen News

Легендарным русалкам поклонялись по всей Японии, одна из них в Асакуче была сделана из ткани, бумаги, чешуи рыбы и шерсти животных. Проводятся испытания, чтобы увидеть, каким может быть тело.

Доктор Кресс добавил: "Русалки Фиджи были частью коллекций и интермедий в конце 1800-х годов. Некоторые помнят, что видели их на выставке в Мемориальном зале, здании исторического общества с 1926 по 1986 год".

Сейчас производится компьютерная томография и серия тестов, чтобы выяснить, является ли эта находка русалки реальной вещью или ужасной коллекцией частей животных, завернутых в бумагу. Доктор считает, что вычленение "кусочков" артефакта будет достаточно, чтобы подтвердить происхождение "русалки".

Мумия "русалки" 1900-х годов/Фото: Norse Media via Pen News

Он добавил: "Таким образом мы получаем больше данных. Продолжаются ли эти ноздри в то, что мы считаем настоящей носовой полостью, и насколько они глубоко заходят? Потому что мы можем видеть их спереди назад и даже с одной стороны. Итак, мы делаем это со всеми частями фиджийской русалки, не только с головой и лицевой областью, но также с грудной областью, а затем с хвостовой частью".

Результаты будут направлены в зоопарк Цинциннати и аквариум Ньюпорта для дальнейшей помощи в идентификации существ.

Напомним, ученые создали подробный атлас мозга. В него вошли более трех тысяч типов клеток.

Читайте также: