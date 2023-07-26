Таинственная планета Нибиру уничтожит Землю: когда это произойдет

Человечеству очень мало известно о космосе – всего 7 процентов информации. Однако существуют теории о разных планетах и явлениях, которые повлияют на Землю. Одна из таких теорий – планета Нибиру столкнется с Землей и уничтожит человечество.

Об этом пишет Express.

Еще в 1995 году впервые появилась теория о том, что загадочная планета Нибиру может прилететь в Солнечную систему и уничтожить нашу планету. С этого времени эта идея является предметом дискуссий в научном сообществе и ее поддерживают некоторые люди, верящие в теории заговора.

Сама идея о существовании планеты Нибиру основывается на упоминаниях такого объекта у древних шумеров тысячи лет назад. Согласно легендам, подобная блуждающая планета уже прилетала в Солнечную систему и разрушилась, благодаря чему появился пояс астероидов. Но эта планета якобы разрушилась не полностью и снова отправилась в путешествие в космосе, чтобы впоследствии вернуться назад.

Роберт Мэтьюз из Астонского университета, Великобритания, считает, что столкновение Земли с загадочной планетой возможно, но это очень маловероятно. То есть, по словам ученого, такой шанс есть, но он очень мал.

Ученые создали компьютерную модель, в которой огромная планета, похожая на Землю, внезапно появляется в Солнечной системе и находится на орбите между Марсом и Юпитером. Результаты моделирования показывают, что если это произойдет, то последствия для Земли действительно будут очень плохими, как считают приверженцы теории о существовании выдуманной планеты Нибиру.

Ранее ученые сообщили, что в Марс врежется его спутник.

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