Таинственная ракушка с номером: что скрывает необычная находка на побережье Австралии

Морские ушки. Фото: DPIRD

На одном из пляжей вблизи Перта, на западе Австралии, отдыхающая случайно наткнулась на редкую находку — раковину морского ушка с прикрепленной пластиковой биркой. Как выяснилось позже, это не связано с какой-то незаконной деятельностью, а часть государственной программы по сохранению вида, который находится под критической угрозой исчезновения.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Морское ушко Haliotis cracherodii — популярный деликатес в мире, спрос на который годами стимулировал незаконный вылов. Именно поэтому правительство Западной Австралии с 2023 года маркирует молодых моллюсков и выпускает их в море, чтобы отслеживать популяцию. Один из таких экземпляров — номер 5247 — и попался на глаза местной жительнице Элише Блотт на пляже Меттамс-Пул. Она заметила среди песка фрагмент ракушки с яркой биркой.

В Департаменте первичной промышленности и регионального развития Западной Австралии объяснили, что всего было промаркировано около 7000 моллюсков, выращенных из икры и выпущенных в трех локациях возле Перта. Каждая бирка содержит номер, который соответствует детальной записи в базе данных: дату рождения, параметры моллюска и место его выпуска. Бирку закрепляют на раковине с помощью маленькой стальной пружины, которую со временем обрастает кальциевый слой.

Часть этих морских ушек уже достигла размера, когда их могут выловить рыбаки или, как в случае Блотт, их выносит на берег. Хотя программа маркировки пока завершена, наблюдение за популяцией будет продолжаться и в дальнейшем.

Ученые просят всех, кто найдет меченых моллюсков, сообщать об этом через онлайн-портал DPIRD: достаточно прислать фото ракушки с видимым номером и указать место и дату находки. Такие данные помогут исследователям понять, как этот исчезающий вид растет и выживает в естественной среде, и сформировать дальнейшие шаги для его защиты.

