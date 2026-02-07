Таинственная вмятина под Австралией: ученые раскрыли аномалию в магнитном поле Земли

Австралийская магнитная аномалия / © CSIRO

В Северной территории Австралии ученые зафиксировали необычную «вмятину» в магнитном поле Земли — масштабную аномалию, форма которой напоминает контуры страны. Новое моделирование показало, что этот подповерхностный магнитный сигнал скрывает подробные сведения о древнем геологическом строении континента.

Об этом сообщило издание Live Science.

Речь идет о так называемой Австралийской магнитной аномалии — локальном изменении магнитного поля, связанном со свойствами горных пород и минералов в земной коре. По словам руководителя исследования Клайва Фосса из CSIRO, магнитные данные позволяют фактически «заглянуть» под поверхность Земли и увидеть геологическое строение, которое иначе оставалось бы скрытым.

Горные породы с момента формирования фиксируют направление магнитного поля планеты, создавая так называемую магнитную память. Анализ этих сигнатур помогает ученым воспроизводить события далекого прошлого — даже с учетом изменений магнитного поля и тектонических сдвигов, которые могли исказить первоначальную картину.

Для нового исследования команда использовала данные аэромагнитного обследования Бонни-Уэлл, проведенного еще в 1999 году. Самолеты с магнитометрами тогда облетели Северную территорию по регулярной сетке, однако предыдущие карты не всегда четко передавали сигналы. Ситуацию изменило новое моделирование: алгоритм, разработанный доктором Аароном Дэвисом, позволил получить более чистые и согласованные изображения магнитных структур.

В результате ученые зафиксировали тонкие магнитные слои, скрытые разломы, складки и котловины, которые не выявлялись традиционными методами. Предварительно установлено, что западная граница аномалии выходит на поверхность в формации Хэтчес-Крик — породах возрастом от 2,5 до 1,6 миллиарда лет.

Исследователи отмечают: детальное картографирование этой магнитной аномалии может не только расширить представление о геологическом прошлом Австралии, но и открыть новые возможности для поиска месторождений полезных ископаемых, что имеет практическое значение для государства и бизнеса.

