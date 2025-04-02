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- Наука и IT
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Таинственное облачное кольцо: спутник NASA зафиксировал уникальное явление в океане
Спутник NASA зафиксировал невероятное явление — почти идеально круглое облачное кольцо диаметром 450 км.
Спутник NASA Terra почти идеально круглое облачное кольцо диаметром 450 км, образовавшееся в Тихом океане в 2014 году.
Об этом сообщило издание Live Science.
Снимок, сделанный еще в 2014 году, только сейчас стал известен широкой публике, и ученые наконец-то объяснили его происхождение.
Как оказалось, это редкое явление — конвективный центр Релея-Бенара, образовавшийся из-за подъема теплого воздуха и его последующего охлаждения. Обычно такие облака формируют шестиугольные структуры или сетчатые узоры, но здесь они оказались изолированными и приобрели форму идеального кольца.
Ученые предполагают, что причиной могли стать локальный перегрев воды или теплые потоки воздуха над островом. Охлажденный дождем воздух растекался, сталкивался с теплыми массами — и в результате образовалась гигантская облачная «баранка».
На снимке также заметен металлический блеск океана — это солнечный отблеск, подчеркивающий мистичность сцены. Подобные явления фиксируются очень редко, что делает этот снимок настоящей находкой для науки.
Напомним, ученые создали уникальный 3D-принтер с искусственным интеллектом, печатающим еду.