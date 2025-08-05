Таинственное пятно протяженностью 400 км следует под землей к восточному побережью США

Нью-Йорк / © Associated Press

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Под землей на северо-востоке США обнаружили колоссальное скопление горячей породы — так называемую Северную Аппалачскую аномалию (НАА), постепенно продвигающуюся в направлении мегаполисов, в частности Нью-Йорка. Этот объект, протяженностью около 400 километров, расположен на глубине примерно 200 километров и простирается под штатами Мэн, Коннектикут, Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

Об этом пишет Daily Mail.

Его обнаружила команда британских и немецких геологов с помощью сейсмической томографии – метода, позволяющего визуализировать подповерхностные структуры планеты. Ученые были удивлены: в отличие от типичных горячих зон вблизи вулканов или границ тектонических плит, эта аномалия скрыта в глубине континента, под древними Аппалачами, и не связана с активной геологической деятельностью.

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По мнению исследователей, НАА является частью масштабного геодинамического процесса, начавшегося более 90 миллионов лет назад, когда Северная Америка отделилась от Европы. Этот процесс напоминает "волну" в мантии - горячие зоны медленно поднимаются, а плотные породы погружаются вглубь Земли, словно капли сиропа в воду. Темпы движения НАА — примерно 20 километров за миллион лет — позволяют предположить, что она достигнет территории Нью-Йорка за 15 миллионов лет.

Профессор геологии Саутгемптонского университета Том Гернон отмечает, что объект долгое время оставался загадкой, ведь расположен под регионом, считавшимся геологически спокойным более 180 миллионов лет. Новое исследование изменяет это представление: НАА и подобные структуры, вероятно, сыграли ключевую роль в формировании восточной части Северной Америки.

Ученые объясняют, что НАА сформировалась из-за нестабильности в мантии, когда при расколе тектонических плит в регионе Лабрадорского моря плотные породы начали погружаться вглубь, вытесняя более легкие и горячие кверху. Этот процесс создал подповерхностные зоны, где сейсмические волны двигаются медленнее типичный признак высокотемпературного материала.

Хотя движение аномалии не представляет прямой угрозы для людей, она привлекает внимание геологов тем, что демонстрирует неожиданную динамику внутренних процессов Земли на ранее считавшихся стабильными территориях.

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Согласно новой публикации в журнале Geology, Северная Аппалачская аномалия (НАА) находится на грани геоструктуры, сформировавшейся во время Ларамидской орогении – одного из важнейших тектонических эпизодов в истории Северной Америки. Это позволяет предположить, что именно этот древний процесс — сжатие коры и формирование горных хребтов мог повлиять на направление движения НАА.

Ларамидская орогения, которая произошла примерно 150 миллионов лет назад, оставила после себя массивные геологические слои, в частности под восточной частью континента. В итоге под частью современного востока США сформировалась утолщенная земная кора, которая с течением времени могла стать своеобразным направляющим для подземных движений мантии.

Это открытие изменяет представление о геологической "мертвости" восточной части США. Ученые предполагают, что подземные "капли" горячей породы, подобные НАА, медленно продвигаются вглубь материка, постепенно удаляясь от древнего разлома. Этот процесс напоминает цепную реакцию, где каждая последующая "капля" порождается предыдущей - как бы медленный, невидимый подземный конвейер, действующий на протяжении десятков миллионов лет.

Например, обнаруженная ранее Центральная Аппалачская аномалия, расположенная на территории Пенсильвании, Вирджинии и Западной Виргинии, предположительно является предшественником НАА - она могла образоваться еще 135 миллионов лет назад в пределах той же мантийной "волны".

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Профессор Том Гернон объясняет: "Мы не говорим о волне в буквальном смысле. Это постепенное движение и деформация пород в мантии, которая распространяется подобно волнам в вязкой среде".

По мнению ученых, процесс не завершился — наоборот, он может продолжаться и дальше. Из-за недостатка сейсмических данных в некоторых регионах, в частности вблизи Ньюфаундленда, пока трудно точно определить, где именно могут формироваться новые "капли".

Это исследование заставляет по-новому взглянуть на глубинную структуру континента и позволяет лучше понять, как давние тектонические события продолжают влиять на геологические процессы.