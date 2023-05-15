Таинственное сияние да Винчи: увидят ли украинцы редкое явление

В воскресенье, 21 мая, украинцы смогут стать свидетелями необычного космического феномена. Приблизительно в 23:00 по Киеву нужно будет посмотреть на запад, и вы увидите, что на Луне виден тонкий полумесяц.

Об этом пишет The Guardian.

Только 5% видимой части спутника нашей планеты будет освещено светом Солнца. В то же время другая часть Луны будет слабо светиться из-за феномена известного как сияние Земли, впервые объясненного знаменитым ученым Леонардо да Винчи.

Неосвещенная часть Луны будет светиться благодаря тому, что отраженный от Земли солнечный свет будет попадать на наш спутник.

Феномен, который впервые описал еще в 16 веке, Леонардо да Винчи еще называют пепельным свечением Луны. Это удивительное событие происходит, когда солнечный свет отражается от поверхности Земли, освещая темную сторону Луны. Обычно он скрыт от глаз. Хотя на Луне становится очень темно, когда Солнце заходит, оно не становится черным, поскольку все еще имеет источник света — Землю. Вы можете наблюдать "сияние да Винчи", когда на горизонте появляется серп Луны после заката или перед восходом Солнца. Слабо освещенная сторона Луны будет видна в течение нескольких дней до и до пяти дней после новолуния. Для этого не требуется специальное оборудование, его видно невооруженным глазом. Однако через пять дней вам может понадобиться телескоп, чтобы продолжить наблюдение.

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